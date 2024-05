Vitesse vindt mogelijke redding op bijna 5.000 km afstand en voert al gesprekken

Vitesse is in de zoektocht naar een redder in nood uitgekomen in Bahrein, zo weet De Gelderlander woensdagavond te melden. De Arnhemmers richten hun pijlen op een investeringsmaatschappij die banden heeft met fondsen in de Verenigde Staten.

Dinsdag meldde de krant al dat Vitesse hoopte op redding uit het Midden-Oosten, al werd toen nog gesproken over Saudi-Arabië. Nu wordt bekend dat de Arnhemmers op bijna 5.000 kilometer van GelreDome steun zoeken, in Bahrein. Het nieuws wordt bevestigd door de club.

Sinds september 2022 probeert de Amerikaan Coley Parry, met zijn investeringsgroep de Common Group, de nieuwe eigenaar van de club te worden. Nu het zeker is dat die overnamepoging niet gaat slagen, kijken de Vitesse-leiders verder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Interim-directeur Edwin Reijntjes en adviseur Paul van der Kraan doen momenteel hun uiterste best om de aandelen vanuit de handen van de Russische eigenaar Valeri Oyf naar de stichting Vitesse Voor Altijd te krijgen.

Er ligt een ‘Plan Arnhem’ klaar, waarmee de club hoopt steun te krijgen uit het bedrijfsleven in de omgeving. Hoewel er plannen liggen en er enkele gesprekken gevoerd worden, is het nog niet duidelijk of Vitesse miljoenen kan binnenhalen in de buurt.

Mede daarom kijken Van der Kraan en Reijntjes ook in het buitenland rond. Inmiddels zijn er contacten gelegd in Bahrein en worden er gesprekken gevoerd, maar een concrete aanbieding is nog niet gedaan.

“We kijken ook verder dan alleen Arnhem of Nederland”, benadrukt Reijntjes. “Er zijn gesprekken gaande. We worden ook benaderd door tussenpersonen. Die komen met geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk kan één overnamekandidaat ook.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties