PSV krijgt serieuze concurrentie in strijd om Driouech: bod ligt bij Excelsior

Royal Antwerp FC heeft een bod uitgebracht op Couhaib Driouech, zo maakt Voetbal International woensdagavond bekend. De buitenspeler van Excelsior staat op de radar van onder meer PSV en Feyenoord, die nu dus ook concurrentie krijgen uit België.

Wat de hoogte is van het bod dat Antwerp heeft uitgebracht, wordt niet bekendgemaakt. De aanvaller beschikt in Kralingen nog over een contract dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt.

PSV wil zich deze zomer ook gaan versterken en kijkt rond bij andere clubs. Door het winterse vertrek van Yorbe Vertessen en de blessuregevoeligheid van Noa Lang zit trainer Peter Bosz sowieso dun in zijn buitenspelers. Bovendien gaan de geruchten dat Hirving Lozano deze zomer alweer gaat vertrekken uit het Philips Stadion.

Daarom azen de Eindhovenaren ook nog altijd op Driouech. De buitenspeler van Excelsior stond deze winter ook al in de belangstelling van zowel PSV als Feyenoord, maar beide clubs hapten destijds niet.

Nu hebben de Eindhovenaren Driouech nog altijd op het oog, maar denkt het aan een veel langere transfersom dan in de winter, naar verluidt rond de anderhalf à twee miljoen euro. De aanvaller raakte geblesseerd aan zijn hamstring, maar is eerder hersteld van verwacht en kan wellicht dit seizoen nog zijn rentree maken.

Excelsior lijkt overigens niet van plan om de transfersom fors te verlagen, ook niet als de club degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

Na de winterstop miste Driouech veel wedstrijden door zijn hamstringblessure, maar mogelijk doet hij in de slotfase van het seizoen nog mee.

