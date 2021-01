Ajax maakt transfersom van Sébastien Haller bekend

Vrijdag, 8 januari 2021 om 09:30 • Yanick Vos • Laatste update: 10:07

Sébastien Haller is de nieuwe spits van Ajax, zo heeft de club bevestigd via de officiële kanalen. De club uit Amsterdam neemt de Ivoriaans international over van West Ham United voor een bedrag van 22,5 miljoen euro. De transfersom zal door Ajax naar verluidt worden uitgesmeerd over een periode van vier jaar. Haller komt per direct over en zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2025. De 26-jarige spits is geen onbekende van trainer Erik ten Hag; de twee werkten eerder al samen bij FC Utrecht. Haller gaat in Amsterdam spelen met rugnummer 22, het nummer dat hij had bij West Ham United en tevens het oude nummer van Hakim Ziyech bij Ajax.

"Dit is een club waar je jezelf kan laten zien, waar je in de Champions League kan spelen en elk seizoen om de titel kan strijden. Die winnaarsmentaliteit past perfect bij een spits als ik", laat Haller weten in een eerste reactie op de clubwebsite. "Bovendien heb ik een fijne tijd gehad in Nederland. Mijn dochter is hier geboren”, aldus Haller, die erkent dat Nederland ‘een beetje’ als thuis voelt. “Om eerlijk te zijn speelde dit al een paar maanden. Een paar maanden wist ik van de interesse. Ik heb altijd veel contact gehouden met de trainer. We spraken elkaar omdat we een goede band hadden in Utrecht. Toen ik wist dat het tot een akkoord kwam, was ik blij."

Ten Hag vroeg directeur voetbalzaken Marc Overmars afgelopen zomer al om een nieuwe spits. De trainer kreeg zijn zin niet, daar een extra aanvaller niet haalbaar bleek. Door blessures van Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar en Brian Brobbey is de spoeling in de punt van de aanval bijzonder dun voor Ten Hag op weg naar de wedstrijd van aanstaande tegen PSV en de krakers van later deze maand tegen AZ en Feyenoord. De clubleiding zette derhalve vaart achter de komst van een nieuwe spits en de keuze is gevallen op Haller. De tweevoudig Ivoriaans international is fit en kan zondag in actie komen in de thuiswedstrijd tegen de nummer twee van de Eredivisie.

De in Frankrijk geboren aanvaller werd opgeleid bij Auxerre en brak door in de Ligue 2. FC Utrecht haalde hem in de winter van 2015 op huurbasis naar de Eredivisie, om hem vervolgens een halfjaar later definitief in te lijven voor 750.000 euro. Haller maakte een goede indruk en was in 90 Eredivisie-wedstrijden goed voor 45 doelpunten. In de zomer van 2017 was Eintracht Frankfurt overtuigd en nam de Duitse club hem voor zeven miljoen euro over. In de Bundesliga wist Haller regelmatig het net te vinden. In 2 Bundesliga-seizoenen scoorde hij 24 keer in 60 wedstrijden. Zijn goede vorm in Duitsland werd beloond met een transfer naar West Ham United, dat vijftig miljoen euro voor hem neertelde. Na tien doelpunten in vijftig wedstrijden neemt hij afscheid van de Premier League om aan de slag te gaan bij Ajax.