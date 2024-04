Ten Hag fel tegenover pers na veelbesproken duel: ‘Jullie reactie was gênant’

Erik ten Hag heeft dinsdag fel gereageerd op de uitlatingen van de Britse pers na de halve finale in de FA Cup van Manchester United tegen Coventry City. De manager van the Red Devils noemt de reacties in de dagen na het duel op Wembley ‘een schande’. “Voor mij als trainer is het mijn vierde bekerfinale in vier jaar. De reacties zijn een schande”, laat Ten Hag optekenen door Manchester Evening News.

Er leek zondagmiddag niets aan de hand op Wembley voor Manchester United, dat na een uur spelen een 0-3 voorsprong te pakken had. De manschappen van Ten Hag gaven het in de laatste twintig minuten echter volledig weg, incasseerden drie doelpunten en moesten daardoor een verlenging spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de 122ste minuut leek Coventry zelfs de 4-3 te maken, maar die treffer werd afgekeurd wegens minimaal buitenspel. Manchester United trok in de daaropvolgende strafschoppenserie aan het langste eind. Antony provoceerde de spelers van Coventry vervolgens door zijn handen achter zijn oren te houden, terwijl Harry Maguire zijn klasse toonde en alle tegenstanders een hand ging geven.

Na afloop ging het veel over de manier waarop Manchester United de riante voorsprong weggaf, maar ook over het gedrag van Antony. Genoeg na te bespreken dus tijdens de persconferentie op dinsdag, waar Ten Hag vooruitblikte op het thuisduel van woensdagavond met Sheffield United.

Samuel Luckhurst was aanwezig en schrijft hoe Ten Hag gelijk fel begon. “Hij kwam binnen en zei: ‘Goedemorgen’, waarmee hij een aantal journalisten corrigeerde die ‘goedemiddag’ zeiden. ‘Ik merk dat niet iedereen scherp is’, zei Ten Hag. Toen hem werd gevraagd wie er niet scherp is, zei Ten Hag: ‘Oh, ik zou zeggen de meerderheid.’”

De Nederlandse manager werd vervolgens gevraagd of de reactie op de zege van Manchester United ‘terecht’ was. “Nee. Absoluut niet. Of het gênant was? Nee, jullie reactie was gênant. Topvoetbal draait om resultaten. We hebben de finale bereikt en dat hebben we verdiend. Niet alleen op basis van deze wedstrijd, maar ook op basis van de andere wedstrijden.”

Ten Hag zag dat zijn ploeg ‘twintig minuten lang de controle verloor’. “Het zat ook niet per se mee, met de 2-3 en daarna de 3-3. Duidelijk is dat we veel geluk hebben gehad. We namen de strafschoppen goed en hebben de finale bereikt. Het is een enorme prestatie. Twee keer in twee jaar is geweldig. Voor mij als trainer is het mijn vierde bekerfinale in vier jaar. De reacties zijn een schande.”

Gedrag van Antony

Ten Hag reageert ook desgevraagd op het gedrag van Antony direct na de strafschoppenserie. “Heb je de reactie van Maguire gezien? Antony werd geprovoceerd, daarom was dit een reactie. Jullie hebben het provoceren niet gezien, alleen de reactie. Maar dat moet Antony niet doen”, besluit de manager.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties