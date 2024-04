Antony snoert media de mond: ‘Het was een natuurlijke reactie ter verdediging!’

Antony heeft gereageerd op zijn opmerkelijke gedragingen na afloop van de halve finale van de FA Cup tegen Coventry City. De aanvaller van Manchester United juichte na de beslissende strafschop van Rasmus Højlund uitbundig en riep met provocerend gedrag veel kritiek op vanuit de media.

Manchester United stond tegen Coventry City na een uur spelen op een 0-3 voorsprong dankzij doelpunten van Scott McTominay, Harry Maguire en Bruno Fernandes. Uit het niets kwam Coventry in het laatste half uur echter helemaal terug tot 3-3. Diep in de verlenging zag Coventry de winnende treffer afgekeurd worden, waardoor een penaltyserie volgde. Die serie werd met 2-4 gewonnen door Manchester United.

Nadat Højlund de winnende strafschop tegen de touwen knalde, was de euforie bij de equipe van manager Erik ten Hag niet meer dan logisch. Antony, die in de 66ste minuut als invaller binnen de lijnen was gekomen bij een 0-3 voorsprong, richtte zich na de winst van zijn ploeg tot de supporters van Coventry.

De fans van the Sky Blues zaten aan de overzijde van waar de penaltyserie werd genomen. Vervolgens legde Antony zijn hand op zijn oren richting de spelers en supporters van Coventry, waarmee hij hen de mond wilde snoeren.

Nu heeft Antony via social media zelf gereageerd op het voorval. “Coventry heeft bewezen waarom zij de halve finale hebben bereikt”, opent de Braziliaan zijn statement op complimenteuze wijze op X.

“Wij hebben de finaleplaats bereikt voor onze fans. De manier waarop onze fans werden behandeld door hun speler was niet goed. In het heetst van de strijd heb ik gereageerd op deze provocaties. Dit was een natuurlijke reactie ter verdediging van mijn club!”, aldus Antony.

Ten Hag reageerde na afloop van de wedstrijd al op de reacties van Antony. “Heb je de reactie van Harry Maguire gezien? Hij werd uitgedaagd, daarom reageerde Antony op deze manier. Maar hij had het beter niet kunnen doen”, aldus de 54-jarige oefenmeester.

Coventry proved why they reached the semi-final. We seeked this spot in the final for our fans and we achieved. The way our fans were treated by their player was not nice and I, in the heat of the moment, i've reacted to the provocations in a natural defense of my club! https://t.co/y3cz3UhzXf