Jetro Willems smokkelde drugs als kind: ‘Ik heb mezelf opgeofferd’

Jetro Willems heeft als kind van negen ooit drugs gesmokkeld van Curação naar Nederland, zo onthult de 26-jarige verdediger van Eintracht Frankfurt in een uitgebreid gesprek met Andy van der Meijde. Volgens de linksback in Duitse dienst kwamen zijn ouders destijds tot deze keuze om zo een startkapitaal te hebben bij aankomst in hun nieuwe thuisland.

"In eerste instantie hebben mijn ouders geprobeerd het mee te nemen", verklapt Willems in de laatste aflevering van het televisieprogramma Andy Niet te Vermeijde van Videoland. "Maar dat ging niet. Toen heb ik mezelf opgeofferd. Ik zei: 'doe maar bij mij'. Ik was toch al een beetje die gekke. Als ik dat voor mijn familie moet doen, dan doe ik dat gewoon", blikt de voormalig PSV'er terug op de beruchte vliegreis van jaren geleden.

De drugs werd uiteindelijk op de benen van Willems geplakt, die toentertijd niet werd gecontroleerd op het vliegveld. Destijds werd dat nog niet gedaan bij jonge kinderen. De smokkelactie bleek een succes te zijn voor de verdediger en zijn familie. "Dat was voor ons het licht", beaamt Willems. "Alles ging lopen. Mijn ouders kregen werk bijvoorbeeld." De flankspeler hield weinig over aan de drugssmokkel. "Ik wilde niets. Ja, nooit meer in die situatie terechtkomen. Ik zei tegen mijn ouders: 'geef alles wat je mij wilde schenken maar aan mijn zus. Ik wil alleen een bal'. Uiteindelijk heeft die bal mijn leven gered."

Willems kwam onlangs in de YouTube-documentaire Di velt pa SDKK met de onthulling dat hij in 2019 vijf dagen had doorgebracht in de beruchte gevangenis Bon Futuro op zijn geboorte-eiland Curaçao. Willems toonde hoe het eraan toe gaat achter de Curaçaose tralies en hoopt eraan bij te dragen dat gevangenen een nieuwe kans krijgen op het eiland. "Dit bezoek heeft mij een andere kijk op de wereld gegeven", zo liet hij weten tijdens het verslag.