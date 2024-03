Contractnieuws bij Heracles: Hansson en Willems horen toekomstperspectief

De supporters van Heracles Almelo kunnen nog een seizoen langer genieten van smaakmaker Emil Hansson. De optie in zijn contract is door de enthousiaste technisch directeur Nico-Jan Hoogma gelicht. Voor Jetro Willems komt er spoedig een einde aan zijn dienstverband in het zwart-wit. Zijn contract wordt niet verlengd, zo laat Heracles weten op de clubwebsite.

Eerder dit seizoen bereikten de Heraclieden ook al een met de inmiddels langdurig geblesseerde Nikolai Laursen een akkoord over een contract tot 2025 met een optie voor nog twee seizoenen. Nu heeft de club ook de opties van Hansson, Ruben Roosken en Timo Jansink gelicht.

Zeker met het verlengen van Hansson zal de technisch directeur erg opgetogen zijn. De aanvallende middenvelder annex linksbuiten van Heracles kwam in januari 2022 over van Fortuna Sittard en is wekelijks een van de belangrijke spelers in het elftal van hoofdtrainer Erwin van der Looi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij de nummer veertien van de Eredivisie heeft Hansson inmiddels 78 wedstrijden gespeeld, daarvan speelde hij er 24 dit seizoen. Met 5 goals en 6 assists is hij daarnaast de meest betrokken speler in het aanvalsspel.

Het dienstverband van linksback Willems blijft beperkt tot één seizoen. De optie om de verbintenis te verlengen wordt door Heracles niet ingewilligd. Ook Sven Sonnenberg, Chiel Olde Keizer, Navajo Bakboord en assistent-trainer Ivo Rossen zullen in de zomer voor de laatste keer de deur van het Erve Asito achter zich dichttrekken.

De 29-jarige Willems maakte afgelopen zomer de transfervrije overstap van het gedegradeerde FC Groningen naar het gepromoveerde Heracles. De 22-voudig international kwam in Almelo dit seizoen tot zestien wedstrijden. Eerder speelde de linkervleugelverdediger voor PSV, Eintracht Frankfurt, Newcastle United en SpVgg Greuther Fürth.

Daarnaast keren de huurlingen Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart), Fredrik Oppegård (PSV) en Ajdin Hrustic (Hellas Verona) in principe terug bij hun eigenlijke werkgevers.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties