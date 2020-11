Jetro Willems laat zich opsluiten in beruchte gevangenis op Curaçao

Jetro Willems heeft in de zomer van 2019 vijf dagen doorgebracht in de beruchte gevangenis Bon Futuro op zijn geboorte-eiland Curaçao, zo laat de linksback van Eintracht Frankfurt zien in de documentaire Di velt pa SDKK. Willems toont hoe het eraan toe gaat achter de Curaçaose tralies en hoopt eraan bij te dragen dat gevangenen een nieuwe kans krijgen op het eiland. "Dit bezoek heeft mij een andere kijk op de wereld gegeven", zegt de voormalig PSV'er.

Willems heeft al sinds 18 januari geen voetbalwedstrijd meer gespeeld, toen hij in de wedstrijd van Newcastle United tegen Chelsea zijn voorste kruisband afscheurde. Een half jaar eerder was Willems voor de nu gepubliceerde documentaire op Curaçao. Dat was geen uitzondering, want de linkervleugelverdediger komt regelmatig terug op het eiland waar hij tot zijn vierde levensjaar woonde. Willems doet regelmatig donaties aan Curaçao om scholen te laten bouwen en de leefomstandigheden te verbeteren. "Iedereen weet dat ik geld en mogelijkheden heb", vertelt Willems in de docu. "Maar dit doe ik vanuit mijn hart, om mensen vooruit te helpen."

Afgelopen zomer liet hij zich dus opsluiten in de gevangenis op het Caribische eiland. Willems trok vijf dagen op met de gevangenen, gaf lezingen aan ze en speelde een voetbalwedstrijdje. "Het is moeilijk om op Curaçao het positieve uit de huidige situatie te halen", zegt Willems. "Maar als we er iets aan willen veranderen, begint het bij ons. Iedereen verdient een kans. We moeten de gevangenen helpen hun leven te beteren. Als we dat niet doen, komen ze alsnog als slechte mensen naar buiten. Ik zeg niet dat we ze moeten vergeven, dat niet, maar geef ze een kans."

Willems, die overigens bijna hersteld is van zijn zware knieblessure, betrok ook zijn neefje Sherell Floranus in zijn project op Curaçao. Laatstgenoemde speelt als rechtsback voor sc Heerenveen en werd gegrepen door het verhaal van Willems. "Jetro vroeg me of ik meewilde. Het leek me een mooi project, dus wilde ik graag deze kans grijpen. Ik denk dat je daardoor ook anders naar de gevangenis gaat kijken."