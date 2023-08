Jetro Willems zeer openhartig over donkere periode: ‘Was gewoon depressief’

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 20:40 • Rian Rosendaal

Jetro Willems is dinsdag zeer openhartig in de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN. De linksback van Heracles Almelo ging vanwege zwaar blessureleed, opgelopen in 20202, door een donkere periode en hij had zelfs last van depressieve gevoelens. Twee artsen vertelden hem dat zijn loopbaan in principe afgelopen was, maar desondanks koos Willems voor een operatie. De vleugelverdediger knokte terug en speelt op 28-jarige leeftijd voor Heracles.

"Ik ben niet iemand die veel praat. Vaak ga ik even slapen en denk ik morgen weer een dag", geeft Willems een inkijkje in zijn introverte karakter. "Vaak heb je die momenten als mens dat je tegen jezelf zegt dat je het morgen vergeten bent. Maar je bent het helemaal niet vergeten. Dus je bent het aan het verlengen. En nog erger aan het maken. Maar nu praat ik er gewoon over en dan kom je tot de conclusie dat je gewoon depressief was. Of depressief bent op dat moment." Na de operatie leek het allemaal steeds erger te worden voor de voormalig speler van onder meer PSV en Newcastle United.

Jetro Willems blikt nog één keer terug op het moment dat hij een klap kreeg van een FC Groningen-'fan' ??? — ESPN NL (@ESPNnl) August 22, 2023

Willems kon na de ingreep enkele maanden niets uitvoeren en lag vooral op de bank te revalideren. "Ik had een brace van mijn heup tot mijn enkel en ik mocht drie maanden niks doen. Alleen op bed of de bank. Dus dan maak je niks mee en je ziet niet wat er om je heen gebeurt in de buitenwereld." De dagen werden eigenlijk steeds op dezelfde manier ingevuld. "Je bent tv aan het kijken en hoopt dat er elke dag voetbal is. Je bent aan het Playstationen of een serie aan het kijken. Iedereen komt op bezoek. In die tijd was er veel gebeurd qua familie. Ik was gewoon depressief. Ik deed dingen en zei dingen op alle soorten manieren dat niet goed was. Je verwacht ook van alles van andere mensen dat je normaal gesproken niet verwacht."

De linksback van Heracles deed ondanks de aanhoudende problemen geen beroep op professionele hulp. "Ik ben er zelf uit gekomen. Op een gegeven moment was ik mezelf ook zat. Even eruit. Dat was het moment dat ik mijn contract bij Greuther Fürth had ontbonden (in 2022, red.) en gewoon thuis was." Na enkele maanden rust te hebben genomen keerde Willems begin dit jaar bij FC Groningen terug in de Eredivisie. Na de degradatie koos hij voor een contract bij Heracles.