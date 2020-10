‘Noa Lang keert door afspraak in huurdeal niet meer terug bij Ajax’

Noa Lang gaat Ajax op huurbasis verlaten voor Club Brugge, maar zal niet meer terugkeren naar de Johan Cruijff ArenA. Freek Jansen, Ajax-clubwatcher van Voetbal International, meldt dat de clubs het eens zijn geworden over een verplichte koopoptie in de huurdeal. De 21-jarige buitenspeler wordt naar verwachting vandaag nog gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever.

“Noa Lang gaat, dat zal de allerlaatste transfer zijn denk ik”, vertelt Jansen over de stand van zaken op de transfermarkt bij Ajax. “Ten Hag heeft aangegeven dat hij de groep bij elkaar wil houden. Iemand als Ekkelenkamp, voor wie veel interesse is vanuit de subtop, wil hij niet laten gaan. Noa Lang mag wel vertrekken en die zal vandaag waarschijnlijk door Club Brugge gepresenteerd worden. De verwachting is dat het om een huurperiode gaat met verplichte optie tot koop. Dus hij vertrekt en gaat waarschijnlijk niet meer terugkomen bij Ajax.”

Zondagavond meldden diverse media dat Club Brugge op het punt staat om Lang in te lijven. De jeugdinternational komt voor dit seizoen niet in de plannen van hoofdtrainer Erik ten Hag voor, terwijl hij in de voorbereiding wel een goede indruk maakte. “De laatste weken merkte je al dat hij steeds verder op de achtergrond terechtkwam", legt Jansen uit. "Hij was ook niet meer als invaller in beeld. Dan kun je zo’n jongen er wel bijhouden als zoveelste keus, maar zijn perspectief was gewoon minimaal. Hij is 21 jaar en wil speelminuten maken. Hij is geen talentje meer van achttien die net komt kijken. Ajax heeft zoveel opties, waardoor ze hem kunnen laten gaan."

Tegenover het vertrek van Lang staat de terugkeer van Davy Klaassen naar Ajax. De middenvelder zet maandag zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de club waar hij werd opgeleid en doorbrak. Werder Bremen heeft het mondeling akkoord met Ajax over de transfersom zondag al bevestigd. Naar verluidt ontvangt de Bundesliga-club elf miljoen euro, een bedrag dat met nog drie miljoen kan oplopen.