Eredivisie-smaakmaker getipt aan Bosz en PSV: ‘Hij kan passeren en verrassen’

Aad de Mos zou Osame Sahraoui graag bij een topclub als PSV zien, zo laat de voormalig trainer blijken in gesprek met de Leeuwarder Courant. De 22-jarige vleugelspeler van sc Heerenveen werd de afgelopen maanden regelmatig gelinkt aan een transfer naar Eindhoven. De Mos verwacht dat Sahraoui bij PSV nog meer kan laten zien dan hij in Friesland al heeft gedaan.

De Noorse international kan De Mos wel bekoren. “Sahraoui kan passeren en verrassen. Hij is een van de attractiefste voetballers van de Eredivisie. Kijk, als je hem ziet spelen... Dat is toch een ander niveau dan de rest van Heerenveen.”

Sahraoui kan volgens De Mos perfect renderen onder PSV-trainer Peter Bosz. “Hij speelt namelijk het voetbal dat perfect bij Sahraoui past, veelal op de helft van de tegenstander. Ik voorspel je dan ook dat Sahraoui, als hij deze zomer naar PSV gaat, veel vaker gaat scoren. ”

De Mos hoopt dat PSV de buitenspeler gaat kopen, al plaatst hij wel een nuance in zijn lofzang. “Het plantje moet natuurlijk wel aarden in Eindhoven. Dat geldt voor elke speler bij een nieuwe club.”

De Hagenaar noemt een aantal verschillen tussen Heerenveen en PSV. “Bij Heerenveen mag alles en moet niks. Maar train jij een dag nonchalant of laconiek bij PSV? Dat wordt meteen afgestraft”, aldus De Mos.

Verder zal Sahraoui meer concurrentie krijgen in het Philips Stadion. “Bij een topclub claimen alle jongens hun plekkie. Noa Lang, Hirving Lozano, Guus Til en Isaac Babadi, ze staan allemaal hoger in de hiërarchie dan Sahraoui. Nou, dan moet hij dus aan de bak.”

Heerenveen nam Sahraoui in de winter van 2023 voor 1,7 miljoen euro over van Vålerenga. Inmiddels is de rechtspoot volgens Transfermarkt zo’n 8 miljoen euro waard. Sahraoui speelde sinds zijn entree al 48 officiële wedstrijden in het shirt van Heerenveen, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 14 assists.

