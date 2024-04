Noa Lang reageert vol ongeloof als hij pijnlijke spelfout onder ogen krijgt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een opvallende reactie van Noa Lang. De PSV-aanvaller reageert met enkele emoji's op het feit dat zijn voornaam verkeerd is gespeld.

Een PSV-TikTokker met de artiestennaam 'mrBavaria1984' laat zaterdag in een video op Instagram zien dat de voornaam van Lang verkeerd is opgeschreven op een muurschildering die in samenwerking met Snickers tot stand is gekomen. Er staat abusievelijk 'Noah’, wat tot verbaasde reacties leidt onder het filmpje van de TikTokker.

"Hoe gaan we dit oplossen broer?!?", vraagt de aan PSV verbonden social media-influencer zich af nadat hij de muurschildering heeft geïnspecteerd. Lang reageert op die vraag, al is zijn antwoord kort. De PSV'er plaatst twee emoji's van een poppetje die zijn hand voor zijn gezicht slaat.

Blessureleed

Lang kwakkelt al het hele seizoen met hamstringklachten, maar desondanks blijft Peter Bosz optimistisch gestemd. De trainer van PSV hoopt dat de vleugelaanvaller dit seizoen nog in actie kan komen en sluit zelfs deelname aan het EK met het Nederlands elftal niet uit.

"Er is nog steeds hoop dat hij dit seizoen in de eindfase in actie kan komen en hopelijk haalt hij dat", werd Bosz onlangs op een persmoment geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad.

"Als hij het EK dan kan spelen, krijgt de bondscoach er een frisse en fitte speler bij. Wanneer Noa weer met de groep kan trainen, weten we nog niet precies", zei Bosz over de buitenspeler die eind januari voor het laatst in actie kwam voor PSV en sindsdien herstelt van de zoveelste hamstringblessure.

De reactie van Lang op de spelfout.

