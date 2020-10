Ajax schakelt snel na vertrek Dest en haalt Klaiber op bij FC Utrecht

Sean Klaiber vervolgt zijn loopbaan definitief bij Ajax, zo brengt de Amsterdamse club via de officiële kanalen naar buiten. De 26-jarige rechtsback doorliep met succes de medische keuring in de Johan Cruijff ArenA en tekende daarna een driejarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Klaiber gaat in Amsterdam met rugnummer 5 spelen. Volgens Voetbal International is met de transfer een bedrag van circa vijf miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen en een doorverkooppercentage verder kan oplopen. De verbintenis van Klaiber bij FC Utrecht liep nog bijna twee jaar door.

De Telegraaf meldt zelfs dat de maximale transfersom uitkomt op zeven miljoen euro, waardoor Klaiber voor FC Utrecht de duurste zelfopgeleide speler ooit is die wordt verkocht. Dit record stond toe nu toe op naam van Bart Ramselaar, die in 2016 voor 4,3 miljoen naar PSV verkaste. Klaiber werd in de afgelopen dagen ook genoemd als mogelijke aanwinst van Parma, maar Ajax is dus uiteindelijk zijn nieuwe werkgever geworden.

Klaiber is de beoogde opvolger van de naar Barcelona vertrokken Sergiño Dest, al is er geduchte concurrentie in de persoon van Noussair Mazraoui. De rechtsback is na Antony, Mohammed Kudus en Maarten Stekelenburg de vierde aanwinst van Ajax voor dit seizoen. Klaiber, die trainer Erik ten Hag al kent van hun gezamenlijke periode bij FC Utrecht, verlaat de Domstedelingen met 153 wedstrijden (9 doelpunten en 21 assists) achter zijn naam. Hij maakt mogelijk zondag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen al zijn debuut voor Ajax.

"Sean kwam dertien jaar geleden binnen als een klein mannetje, die ervan droomde ooit voor FC Utrecht te mogen spelen in de Eredivisie", begint technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Hij vertrekt nu als een kerel en een onbetwiste basisspeler. Sinds zijn komst naar FC Utrecht heeft Sean zich zowel op als naast het veld ontwikkeld tot de mens en de voetballer die hij nu is. Afgelopen jaar hebben we met Sean gesproken over zijn toekomst. Toen toonde hij zijn commitment aan FC Utrecht door zijn contract verlengen."

"Het doel was toen dat Sean zichzelf verder zou ontwikkelen en als er een passende vervolgstap in zijn carrière voorbij zou komen, tegen de juiste voorwaarden voor FC Utrecht, een transfer te maken. Sean heeft aangegeven voor deze kans bij Ajax te willen gaan. In de onderhandelingen met Ajax is er een goede deal tot stand gekomen, wat erg belangrijk is voor de club. We willen Sean bedanken voor zijn periode bij FC Utrecht. Hij heeft daarin een belangrijke bijdrage geleverd bij de opbouw van de club, tot waar we nu staan. Verder wensen wij hem veel succes in zijn verdere carrière."