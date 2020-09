Is de komst van Sean Klaiber en Davy Klaassen wel of niet nodig bij Ajax?

Ajax verloor deze zomer met Donny van de Beek een absolute sterkhouder aan Manchester United en ook rechtsback Sergiño Dest kan ieder moment definitief worden verkocht aan Barcelona. Als opvolgers worden Davy Klaassen en Sean Klaiber genoemd in de Johan Cruijff ArenA. Zij hebben zich allebei ruimschoots bewezen in de Eredivisie, maar toch wordt er met de nodige scepsis gereageerd door de kieskeurige achterban. Voetbalzone legt de beoogde aanwinsten onder een vergrootglas met behulp van sportanalysebedrijf SciSports om te bepalen in hoeverre zij een versterking zijn voor het elitekorps van trainer Erik ten Hag.

Door Thijs Verhaar

Ten Hag kent Klaiber goed van hun gezamenlijke tijd bij FC Utrecht en denkt met de 26-jarige verdediger een rechtsback gevonden te hebben die zowel verdedigend als aanvallend van meerwaarde is voor de Amsterdammers. De deal is zo goed als rond en Utrecht toucheert een som van vijf miljoen euro, die door middel van bonussen nog met maximaal twee miljoen kan stijgen. Klaiber kon ook naar het Italiaanse Parma, maar geeft mede door de aanwezigheid van Ten Hag toch de voorkeur aan de Johan Cruijff ArenA. Dat is verbazend te noemen aangezien hij in het verleden onder meer uitsprak dat hij het vanwege de onderlinge rivaliteit niet vindt kunnen dat een speler van FC Utrecht naar Ajax gaat. Ook was hij begin 2018 boos op toenmalig ploeggenoot Zakaria Labyad, die na een onderlinge wedstrijd een Ajax-shirt aan wilde trekken. Saillant genoeg kan hij dezelfde Labyad nu weer tegenkomen in Amsterdam, daar de middenvelder in de zomer van 2018 reeds de oversteek maakte naar de hoofdstadclub.

Bij Davy Klaassen doet de verwachte transfer naar Ajax uiteraard veel minder stof opwaaien. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding bij de Amsterdammers en speelde uiteindelijk 180 duels in het eerste, waarin hij goed was voor 55 goals en 38 assists. De zestienvoudig Nederlands international was er bovendien bij toen Ajax in seizoen 2016/17 tot de finale van de Europa League reikte en hij was zelfs aanvoerder. Vervolgens koos Klaassen voor een Engels avontuur bij Everton, maar dat liep op niets uit. In dienst van het Duitse Werder Bremen is hij echter uitgegroeid wel tot een zeer gewaardeerde kracht. In zijn jaren over de grens is hij bovendien veel all-rounder geworden en als 27-jarige brengt hij een karrenvracht aan ervaring met zich mee. Zijn transferwaarde wordt geschat op 12 miljoen euro en de uiteindelijke prijs valt mogelijk nog iets lager uit door de financiële problemen bij Werder Bremen.

Davy Klaassen was als 23-jarige al captain van Ajax en was ook de aanvoerder bij de finale van de Europa League in 2017 (2-0 verlies tegen Manchester United).

Desondanks vragen veel Amsterdamse supporters zich af of Klaassen en Klaiber op dit moment wel echt nodig zijn bij Ajax. De ploeg heeft al een sterke kern staan en bij Jong Ajax staan diverse talenten te trappelen om hun kunsten te etaleren op het hoogste podium. Gooi je als club dan geen geld over de balk als je toch weer de portemonnee trekt voor twee gearriveerde spelers? Is Klaiber bijvoorbeeld beter dan Jurriën Timber? En is er over twee seizoenen nog wel ruimte voor Klaassen, als je ervan uit gaat dat hij een meerjarig contract gaat ondertekenen? Voetbalzone zoekt het antwoord op die vragen met behulp van statistieken van SciSports en gaat onderaan het artikel ook nog even kort in op de drie andere aanwinsten: Antony, Mohammed Kudus en Maarten Stekelenburg.

Sportanalysebedrijf SciSports verzamelt data van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van onderliggende algoritmes een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst, waar de spelers in een nieuwe omgeving met kunstgras moeten zien te aarden. Wel geeft het een indicatie van wat Ajax ongeveer mag verwachten.

Sean Klaiber was vorig seizoen goed voor vier assists en vier goals. In de huidige jaargang heeft de aanvallend ingestelde back zijn eerste treffer ook al te pakken.

Klaiber geldt zoals gezegd als opvolger van Sergiño Dest en qua speelstijl zijn ze goed vergelijkbaar. Beide spelers hebben een grote drang naar voren en dat levert bij de zeven jaar oudere Klaiber vooralsnog meer rendement op. In dienst van FC Utrecht kwam hij vorig seizoen in 24 duels tot 4 goals en 4 assists, terwijl de Amerikaanse Nederlander bij Ajax in 20 wedstrijden 3 assists en 0 doelpunten mocht noteren. Beide wingbacks hebben snelheid en Klaiber heeft als bijkomend voordeel dat hij met zijn 1.84 meter over de nodige lengte beschikt. Op dit moment heeft laatstgenoemde door zijn surplus aan ervaring een iets hogere SciSkill dan Dest (72.3 om 62.2), maar de toekomstig speler van Barcelona heeft wel een veel hoger potentieel (102.5 tegenover 76.7).

Klaiber heeft dus een veel minder hoog plafond dan Dest, maar dat is nu eenmaal de realiteit voor Nederlandse clubs. Ajax zet de laatste jaren nadrukkelijk in op een mix tussen toptalenten en ervaren krachten die de jonkies op weg kunnen helpen in hun reis naar de wereldtop. Klaiber valt duidelijk in de laatste categorie en mag met zijn SciSkill worden gezien als een zeer degelijke kracht in de Eredivisie. Hij behoort tot de bovenlaag van de subtopspelers en van hem mag verwacht worden dat hij er staat als het nodig is. Met zijn SciSkill van 72.3 doet hij niet veel onder voor directe concurrent Noussair Mazraoui (75.6). De Marokkaans international is momenteel bezig aan een sterke seizoenstart, maar heeft in het verleden ook dips gekend en dan is het fijn om een ervaren kracht achter de hand te hebben. In de toekomst kan Mazraoui echter doorgroeien naar een score van 101.0, dus de kans is in ieder geval op papier klein dat Klaiber de concurrentiestrijd op langere termijn gaat winnen.

Bovendien klopt de negentienjarige Jurriën Timber ook steeds nadrukkelijker op de deur. Hij speelde afgelopen seizoen zeer verdienstelijk bij Jong Ajax en maakte ook al zijn debuut in de hoofdmacht. Voorlopig lijkt hij zich vooral te moeten richten op de positie van eerste reserve achter centrumverdediger Perr Schuurs, maar hij kan ook uitstekend op rechtsachter uit de voeten. Dit vult hij wel beduidend minder aanvallend in dan Klaiber en Mazraoui. Timber heeft op dit moment een SciSkill van 42.6, maar die zal snel toenemen naarmate hij meer wedstrijden afwerkt op het hoogste niveau. Hij krijgt op dit moment een potentie van 104.0 toegekend, waarmee hij op termijn kan uitgroeien tot een onbetwiste basisspeler bij Ajax. Tot slot experimenteerde trainer Erik ten Hag deze zomer ook met de pas zeventienjarige Devyne Rensch als rechtsachter. De jongeling leek redelijk makkelijk aan te klampen, maar moet toch eerst vlieguren maken in de Keuken Kampioen Divisie. Als de clubleiding hem nu al rijp achtte voor een rol bij het eerste, zou men ten slotte geen vijf miljoen euro neertellen voor Klaiber.

Davy Klaassen is een onomstreden basiskracht bij Werder Bremen, dat het grootste deel van de in hem geïnvesteerde transfersom van 15 miljoen euro terug wil zien als hij naar Ajax overstapt.

Dan door naar het middenveld. Wie de club een beetje volgt, wordt voortdurend om de oren geslagen met discussies over de ideale positie van zo’n beetje alle middenvelders van Ajax. De Amsterdammers kenden in 2017/2018 een geweldig jaar met spelverdeler Frenkie de Jong, controleur Lasse Schöne en nummer tien Donny van de Beek. Inmiddels zijn zij allemaal verdwenen uit de Johan Cruijff ArenA en is het aan spelers als Ryan Gravenberch, Edson Álvarez, Mohammed Kudus en Jurgen Ekkelenkamp om hun gemis op te vangen. Aangezien de spoeling met vier volwaardige spelers voor drie posities nogal dun is, moet oude bekende Davy Klaassen de gelederen komen versterken. Hij gold als de voorganger van Donny van de Beek en zou hem nu weer naadloos moeten kunnen opvolgen. Wel is hij qua looplijnen minder dynamisch in zijn spel is dan de naar Manchester United vertrokken middenvelder, maar qua inzet is Klaassen ongeëvenaard.

Waar de zestienvoudig international vroeger bij Ajax vooral als aanvallende middenvelder opereerde, is hij bij Werder Bremen omgeturnd tot een veelzijdige speler. Hij speelt in Duitsland wat verder van achteren en wordt veel meer betrokken in de opbouw, al stond hij vorig seizoen ook nog vijf keer aan het einde van een aanval als doelpuntenmaker. Met zijn leeftijd van 27 jaar heeft hij de ideale leeftijd om een elftal te helpen dragen en met zijn huidige SciSkill van 92.9 moet hij binnen de selectie enkel David Neres (106.8) voor laten gaan. Ten Hag kan Klaassen dus zonder problemen in zijn elftal inpassen en de vraag is dan alleen of hij als nummer tien gaat spelen, of dat die rol weggelegd blijft voor een aanvaller als Quincy Promes of Dusan Tadic. Het is ook mogelijk dat het trio Gravenberch, Kudus en Klaassen nu het middenveld gaat vormen, want dan heb je loopvermogen, kracht en diepgang.

Zo bezien is Klaassen dus nu een uitstekende aankoop, maar hoe zit dat over twee of drie jaar? Met zijn 27 lentes gaat hij volgens SciSports niet meer beter worden en hij kost wel twaalf miljoen euro die je niet meer terug gaat verdienen bij een eventuele volgende verkoop. Bovendien houdt hij een plekje in het eerste elftal bezet, die anders naar iemand uit het rijtje Kenneth Taylor, Alex Méndez, Quinten Timber, Naci Ünüvar of Youri Regeer had kunnen gaan. Die vijf spelers hebben volgens het sportanalysebedrijf allen de potentie om uit te groeien tot waardig selectielid van Ajax I, maar op dit moment zitten ze qua SciSkill nog niet dicht tegen het eerste aan. Het zou dus in sportief opzicht onverstandig zijn om alleen maar jonge talenten achter de hand te houden. Voor komende jaren is het gezien hun hoge potentie zeer aannemelijk dat Gravenberch en/of Kudus voor een mooie som de deur uit gaan, dus komt er vanzelf weer plek vrij voor nieuwe talenten die zich dan aan de ervaring van de op meerdere plekken inzetbare Klaassen op kunnen trekken.



Cijfers en conclusies

Naam (verwachte) transfersom SciSkill Potentie Inschatting Sean Klaiber 5-7 miljoen euro 72.3 76.7 bankzitter Davy Klaassen 10-13 miljoen euro 92.9 93.9 basisspeler Maarten Stekelenburg transfervrij 52.5 52.5 reservedoelman Antony 16 miljoen euro 61.1 91.6 basisspeler Mohammed Kudus 9 miljoen euro 56.0 89.3 bankzitter

Eerder deze transferperiode verwelkomde Ajax nog drie spelers: Antony, Mohammed Kudus en Maarten Stekelenburg. Laatstgenoemde geldt als betrouwbare reservedoelman en was transfervrij af te halen na zijn jarenlange dienstverband bij Everton. SciSports kent hem een score van 52.5 toe en merkt daarbij op dat hij lange tijd amper wedstrijden heeft gespeeld. Met al zijn ervaring heeft hij echter wel een belangrijke rol in de kleedkamer. Ook mag van hem verwacht worden dat hij niet in paniek raakt als hij plots onder de lat moet plaatsnemen als André Onana op het laatste moment wordt verkocht. Verder heeft de club met Kjell Scherpen en Dominic Kotarski twee jonge en druistige doelmannen onder contract staan, die nog niet klaar worden geacht voor het grote werk. Op termijn zullen zij Stekelenburg wel voorbij streven en daar heeft de routinier vrede mee, waardoor hij de ideale aanvulling is op het keepersgilde.

Voor Antony en Kudus werd wel veel geld neergelegd en de twee laten op het veld direct zien waarom. De Braziliaanse rechtsbuiten van zestien miljoen euro plus eventuele bonussen maakte in de competitie al twee keer de winnende goal tegen respectievelijk Sparta Rotterdam en Vitesse. Bovendien zorgt hij continu voor dreiging met zijn vele dribbels en diepgang. Op dit moment krijgt hij een SciSkill van 61.1 en een potentie van 91.6, maar beide cijfers zullen hard oplopen naarmate hij zich in de Eredivisie en Champions League blijft ontwikkelen. Tot nu toe zijn zijn cijfers bijna volledig gebaseerd op statistieken uit de Braziliaanse competitie, die bij SciSports lager staat aangeschreven dan de Eredivisie. Na drie wedstrijden in Nederland heeft hij er al een volle punt bijgekregen, dus is het op dit moment nog lastig om te zeggen hoe groot zijn potentie daadwerkelijk is. Zijn acties op het veld zijn in ieder geval veelbelovend en zijn status als jeugdinternational van Brazilië doet vermoeden dat Ajax andermaal een topper heeft gecontracteerd.

Middenvelder Kudus is tot slot voor een som van negen miljoen euro overgenomen van FC Nordsjaelland en ook hij lijkt meteen te zijn uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. De tweevoudig Ghanees international voegt veel power en pure wilskracht toe aan het elftal en ook zijn multi-inzetbaarheid is een pluspunt. Zijn SciSkill wordt op dit moment ingeschat op 56.0, maar voor hem geldt hetzelfde als voor Antony. Hij moet zich gaan bewijzen op een hoger niveau en dan kan zijn huidige cijfer snel verder stijgen. Zijn potentieel wordt nu ingeschaald op 89.3 en ook dit zal door de computergestuurde algoritmes nog naar boven worden bijgesteld als blijkt dat zijn sterke start geen beginnersgeluk is geweest. Met zijn twintig jaar, ijzersterke spel en status als A-international lijkt ook hij een zekerheidje voor de toekomst. Zodoende heeft het er dus alle schijn van dat Ajax deze transferperiode gaat afsluiten met twee voltreffers, drie ervaren krachten die ieder ook hun waarde zullen hebben en nul complete miskopen a la Lisandro Magallán of Luis Manuel Orejuela.