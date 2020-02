Kevin De Bruyne voert City in wonderbaarlijke comeback langs Real Madrid

Manchester City heeft woensdagavond het uitduel met Real Madrid in de achtste finale van de Champions League met 1-2 gewonnen. De manschappen van manager Josep Guardiola leken na de openingstreffer van Isco op weg naar een nederlaag, maar vrijwel uit het niets bogen de Engelsen de achterstand om. Dat was mede te danken aan Kevin De Bruyne, die met een briljante assist én een penalty belangrijk was.

Beide managers verrasten met hun basisopstelling: Zinédine Zidane zette bij Real Madrid Gareth Bale en Toni Kroos op de bank, terwijl Guardiola bij Manchester City geen basisplek overhad voor Fernandinho, Sergio Agüero én Raheem Sterling. Van de spelers die wél op het veld stonden maakten beide doelmannen in de teleurstellende eerste helft de meeste indruk. Real-goalie Thibaut Courtois redde uitstekend op een schot van dichtbij van Gabriel Jesus, die op aangeven van Kevin De Bruyne het strafschopgebied was bestormd.

Aan de andere kant van het veld pareerde Ederson op een gevaarlijke kopbal van Karim Benzema, die bijna scoorde uit een voorzet van linksback Ferland Mendy. In de rebound leek Vinícius Júnior te kunnen profiteren, maar de negentienjarige Braziliaan maaide al glijdend half over de bal heen. Op slag van rust werd City gevaarlijk uit een hoekschop van De Bruyne. Courtois bokste de bal voor de voeten van Gabriel Jesus, waarna Federico Valverde de bal in de scrimmage met hangen en wurgen van de lijn kon werken.

De tweede helft begon voor de neutrale toeschouwer een stuk interessanter. Dat was vooral te danken aan Manchester City, dat met meer aanvallende intenties dan in het eerste bedrijf verscheen. Het leidde direct tot een enorme kans voor Riyad Mahrez, die oog in oog met Courtois zijn meerdere moest erkennen in laatstgenoemde. City leek sterker en sterker te worden, maar in de tegenstoot sloeg Real Madrid toe. Balverlies van Gündogan leidde een vlijmscherpe counter in, die via een passje van Vinícius Júnior bij een intikker van Isco eindigde: 1-0.

Real Madrid leek op rozen te zitten, maar de Spanjaarden gaven het duel in de slotfase volledig uit handen. Kevin de Bruyne draaide in de vijandelijke zestien prachtig om zijn as en bereikte met een lepe voorzet Gabriel Jesus, die the Citizens op gelijke hoogte bracht: 1-1. Even later werkte Dani Carvajal invaller Raheem Sterling met een te late sliding naar het gras, waarna De Bruyne vanaf de strafschopstip mocht aanleggen: 1-2. Real Madrid was het helemaal kwijt en zag Gabriel Jesus enkele minuten later richting Courtois snellen. Sergio Ramos voelde zich genoodzaakt aan de noodrem te trekken, waardoor de aanvoerder van Real met rood kon vertrekken.