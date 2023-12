‘Door Mislintat afgewezen superster’ tekent langdurig contract in LaLiga

Isco heeft zijn contract bij Real Betis tot medio 2027 verlengd, zo maakt de Spaanse club donderdag bekend via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder, die beschikte over een aflopend contract, blijft daardoor drie jaar langer in Sevilla spelen. Veronica Offside-analist Andy van der Meijde onthulde afgelopen zomer nog dat Isco naar Ajax wilde, maar dat de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat roet in het eten heeft gegooid.

Isco was afgelopen zomer transfervrij op te pikken en tekende eind juli voor een seizoen bij Betis. In Sevilla is de vijfvoudig winnaar van de Champions League een vaste basisspeler. Isco kwam al 23 keer in actie voor Betis en was goed voor 3 doelpunten en 4 assists.

Isco zat vorig seizoen een half jaar zonder club, waarna Betis het deze zomer toch met hem aandurfde. Die gok heeft goed uitgepakt, zo blijkt nu. Isco en Betis gaan liefst drie jaar langer met elkaar door. Bij de nummer zeven van LaLiga heeft de technicus zijn plezier in het voetbal helemaal teruggevonden.

Ajax

Ajax durfde het afgelopen zomer niet aan met Isco. Volgens Van der Meijde zag Mislintat het niet in de 38-voudig international van Spanje zitten. “Bij Ajax wilden ze hem hebben en hij wilde naar Ajax. Alleen Mislintat wilde het niet.” Onder meer de inmiddels ontslagen trainer Maurice Steijn zou zich hard hebben gemaakt voor de komst van Isco, die uiteindelijk dus bij Betis tekende.

De Amsterdammers hadden voor Isco alleen tekengeld en een salaris hoeven neer te leggen, daar hij transfervrij was na het ontbinden van zijn contract bij Sevilla. Hoewel de rechtspoot deze zomer zonder wedstrijdritme aankwam bij Betis, is het Isco gelukt om razendsnel belangrijk te worden in Estadio Benito Villamarín.

Hoewel Betis in LaLiga redelijk goed presteert, valt de Europese campagne tot dusver tegen. In de Europa League eindigde het elftal van trainer Manuel Pellegrini op de derde plaats, waardoor de Spanjaarden instromen in de tussenronde van de Conference League. In februari wacht in die competitie een tweeluik tegen Dinamo Zagreb.

In het verleden maakte Isco furore bij Real Madrid. De aanvallende middenvelder speelde 353 officiële duels voor de Koninklijke, waarin hij goed was voor 53 doelpunten en 57 assists. Met Real won de rechtspoot de Champions League (5x), de FIFA Club World Cup (4x), de UEFA Super Cup (3x), de Spaanse landstitel (3x), de Supercopa de España (3x) en de Copa del Rey (1x).

