Sjoerd Mossou: ‘Ajax had die twee spelers in geen honderd jaar kunnen betalen’

Sjoerd Mossou vindt dat de bij Ajax ontslagen hoofdtrainer Maurice Steijn afgelopen zomer enkele onrealistische potentiële versterkingen heeft aangedragen. De momenteel clubloze oefenmeester zei afgelopen zaterdag in een exclusief interview aan De Telegraaf dat hij onder meer Isco en Stefan de Vrij wilde halen.

“Het is onzin om te zeggen dat Ajax Isco en Stefan de Vrij had moeten halen”, zegt Mossou in de AD Voetbalpodcast. “Die twee spelers hadden ze in geen honderd jaar kunnen betalen. Ze moesten bij Ajax in de salarissen snijden. Ik geloof dat het om dertig miljoen euro ging. En Maurice Steijn wilde Isco en Stefan de Vrij halen, tuurlijk…”

“We kwamen met Stefan de Vrij als Nederlands international, die Jorrel Hato bij de hand kon nemen”, gaf Steijn in het interview aan. Daarnaast werd Vangelis Pavlidis als concurrent voor Brian Brobbey aangedragen. “Mislintat opteerde voor Joshua Zirkzee, maar we hadden met Brobbey al een toptalent in huis en zochten juist naar ervaring. Het was ook de reden waarom ik enthousiast was over de bij ons aangeboden Isco”, vertelde Steijn.

Peter Bosz leek afgelopen zomer de gedoodverfde droomkandidaat om aan de slag te gaan bij Ajax. De zestigjarige Apeldoorner koos echter voor een dienstverband bij PSV, dat met hem aan het roer alle zestien competitieduels voor de winterstop wist te winnen.

“Het is eigenlijk een geluk bij een ongeluk geweest dat Ruud van Nistelrooij eind vorig seizoen zelf is opgestapt en PSV daardoor Peter Bosz kon nemen”, geeft Mossou aan. “Het is ook wel grappig hoe dat gaat in de voetballerij: soms zijn het de kleine toevalligheden die net goed of juist verkeerd vallen en een hele grote impact hebben op de toekomst.”

De journalist looft de kwaliteiten van Bosz, maar deelt ook complimenten uit aan technisch directeur Earnest Stewart. “Het gaat om een bepaalde wisselwerking. Er moet een trainer zijn met een bepaald plan en spelers die daarbij passen. Het is allemaal geen hogere wiskunde. Bij PSV heeft het in beide gevallen heel goed uitgepakt.”

