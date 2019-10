Jaap Stam vertrekt dag na Klassieker bij Feyenoord

Jaap Stam is niet langer de trainer van Feyenoord. De Rotterdammers maken maandagmiddag via de officiële kanalen melding van het vertrek van de oefenmeester, die pas sinds afgelopen zomer werkzaam was in De Kuip. Stam verloor zondag met Feyenoord de Klassieker tegen aartsrivaal Ajax met 4-0 en dat blijkt zijn laatste wedstrijd aan het roer te zijn geweest bij de club.

Stam stapte een paar maanden geleden in als opvolger van Giovanni van Bronckhorst, maar kende een rommelige beginperiode bij Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel, die de oud-verdediger had aangesteld, vertrok al voordat Stam daadwerkelijk aan zijn nieuwe klus begonnen was en niet veel later verliet ook algemeen directeur Jan de Jong de club.

De trainer kreeg de boel in de daaropvolgende maanden maar niet aan het draaien en in de Eredivisie werd er verloren van AZ, Fortuna Sittard en Ajax, terwijl er in Europees verband ook verliespartijen kwamen tegen Rangers FC en Young Boys. De nederlaag tegen de Amsterdammers van zondag was de druppel voor de trainer: Feyenoord maakte een onmachtige indruk in de Johan Cruijff ArenA en stond bij de rust al met 4-0 achter. De Rotterdammers bezetten na elf gespeelde wedstrijden momenteel de veertiende positie in de Eredivisie.

Technisch directeur Sjaak Troost laat weten het besluit van Stam om op te stappen te betreuren: “De trainer had zeker onze steun nog en ook de spelersgroep wilde met hem verder. Maar als iemand zelf zegt: ik geloof er niet meer in en wil niet meer, dan respecteren we dat en houdt het op. Hoe jammer ook.” Stam voegt toe dat het ‘bepaald geen gemakkelijk besluit is geweest’: “Ik heb er goed en lang over nagedacht. Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe.” De taken van de opgestapte trainer worden in eerste instantie overgenomen door de technische staf.