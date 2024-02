Jaap Stam keert na 2,5 jaar terug als trainer, en doet dat op het oude nest

Jaap Stam keert, tweeënhalf jaar na zijn ontslag bij FC Cincinnati, terug als trainer. De oud-verdediger heeft zich verbonden aan DOS Kampen, de club waar het voor hem allemaal begon als voetballer. Stam tekent voor één seizoen bij DOS, naar eigen zeggen 'de enige amateurvereniging waar hij ja tegen zegt'. Hij blijft zijn werkzaamheden als analist daarnaast gewoon voortzetten.

De 51-jarige oefenmeester stond in september 2021 voor het laatst aan het roer bij een club. Toen trainde Stam het Amerikaanse Cincinnati, waar hij ontslagen werd wegens tegenvallende resultaten.

Vervolgens ging de 67-voudig Oranje-international aan de slag als analist bij onder meer Viaplay en de BBC. Die werkzaamheden blijft hij gewoon voortzetten, laat Stam weten in een statement op de clubwebsite van DOS.

"We hebben tijdens de onderhandelingen hier goede afspraken over gemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat dit goed te combineren is met het trainerschap bij DOS", laat de Rots van Kampen optekenen.

"Ik kijk ernaar uit om mijn oude club verder te helpen in het ontwikkelen van de jeugd en het eerste elftal. Dat is ook de reden dat ik deze uitdaging aanga. DOS is de enige amateurvereniging waar ik ja tegen zeg."

De trainerscarrière van Stam mag tot dusver geen onverdeeld succes genoemd worden. Bij PEC Zwolle ging het redelijk voor de wind, maar bij zowel Reading als Feyenoord en FC Cincinnati werd de legendarische oud-verdediger vroegtijdig uit zijn functie ontheven.

DOS Kampen komt momenteel uit in de Tweede Klasse zaterdag, het zevende voetbalniveau van Nederland. Stam speelde zelf tot zijn twintigste voor de club, voordat hij gescout werd door het toenmalige FC Zwolle.

