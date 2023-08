Jaap Stam noemt grootste tekortkoming van Malacia bij Man United

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 11:09 • Mart Oude Nijeweeme

Jaap Stam heeft er alle vertrouwen in dat Tyrell Malacia de kwaliteiten heeft om als back-up van Luke Shaw te fungeren. De voormalig topverdediger laat op de officiële website van Manchester United zijn licht schijnen op het debuutseizoen van zijn landgenoot. Stam ziet dat Malacia veel heeft geleerd in de manier van verdedigen, maar noemt ook een duidelijke tekortkoming.

"Weet je, het is niet gemakkelijk voor hem omdat hij Shaw voor zich heeft", begint Stam zijn pleidooi. "Shaw is van topniveau en draagt ook aanvallend zijn steentje bij. Hij doet het verdedigend erg goed, speelt soms als centrale verdediger, maar komt als linksback ook veel mee op. Dat zien we tegenwoordig graag bij moderne verdedigers."

Malacia heeft het dit seizoen juist heel lastig gehad, zag ook Stam. "Hij speelde een paar hele goede wedstrijden aan het begin van het seizoen, maar daarna had hij het heel moeilijk. Een van de wedstrijden was tegen Manchester City (6-3), toen ze dik verloren. Ik denk dat hij daardoor aan het denken is gezet. In hoe je de tegenstander op een bepaalde manier benadert."

Stam weet wel waar het grootste verbeterpunt ligt voor Malacia. "Hij moet zich wat meer bewust zijn van de situatie. Hij vindt het leuk om, als je het hebt over agressief zijn, voor zijn tegenstander te komen. Hij houdt ook van gokken, durft soms risico's te nemen. Maar soms moet je de situatie beter lezen. Dat is voor hem heel belangrijk om te verbeteren."

Desondanks maakt Stam zich geen enkele zorgen om de Oranje-international. "Hij is jong, getalenteerd, heeft snelheid en kan goed verdedigen. Ik denk dat hij de juiste man is om als linksback achter Shaw te hebben. Weet je, als Shaw niet kan spelen of als Ten Hag hem op een andere positie gebruikt, kan Malacia invallen en de klus klaren."