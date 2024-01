Jaap Stam staat voor terugkeer als hoofdtrainer in Nederland

Jaap Stam kan op korte termijn beginnen aan een nieuwe klus als hoofdtrainer. De coach is, volgens berichtgeving van 1908.nl, in gesprek met DOS Kampen, dat uitkomt in de tweede klasse. Voor Stam zou het zijn eerste klus als trainer zijn sinds zijn vertrek bij FC Cincinnati in 2021.

De 51-jarige oud-verdediger heeft nog niet zijn jawoord aan DOS Kampen gegeven, maar is wel al in gesprek met de amateurclub uit Overijssel. Hij kan daar de opvolger worden van de na dit seizoen vertrekkende Johan Pitstra.

Mocht Stam daadwerkelijk bij de tweedeklasser tekenen, hoeft hij waarschijnlijk niet gewend te raken aan de omgeving. De voormalig prof werd namelijk geboren in Kampen en staat voor een terugkeer bij de club waar hij ook zijn eerste stappen als voetballer zette.

Stam stond eerder voor de ploeg bij Jong Ajax, Reading, PEC Zwolle, Feyenoord en dus Cincinnati. Bij de Amerikaanse ploeg werd hij in september 2021 vanwege tegenvallende resultaten ontslagen.

Sindsdien stond Stam niet weer aan het roer van een club. Tussendoor heeft hij niet stilgezeten. De legende van Manchester United is momenteel als analist werkzaam bij ViaPlay.

Met name de aanstelling van Stam bij Feyenoord was opmerkelijk. De trainer kwam over van PEC, waar hij op dat moment slechts een halfjaar in dienst was. Met de Zwollenaren was hij dat seizoen dertiende geëindigd in de Eredivisie.

Het leverde Stam een transfer naar Feyenoord op, maar in Rotterdam wilde het niet vlotten. Na vier maanden in dienst te zijn en tijdens achttien officiële wedstrijden voor de ploeg te hebben gestaan, werd Stam door Feyenoord ontslagen.

