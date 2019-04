Tottenham Hotspur wordt na krankzinnig duel opponent van Ajax

Tottenham Hotspur wordt in de halve finale van de Champions League de opponent van Ajax. In een spectaculaire wedstrijd verloren the Spurs met 4-3 van Manchester City, wat na de 1-0 overwinning van vorige week in eigen stadion genoeg is om the Citizens uit het miljardenbal te knikkeren. Het duel in het Etihad Stadium kende een werkelijk krankzinnige beginfase, want al na elf minuten spelen stond er een 2-2 stand op het scorebord. Overigens is Heung-Min Son, met twee doelpunten de grote man aan de zijde van Tottenham, er in de heenwedstrijd van de halve finale niet bij, want hij ontving een gele kaart en is daarmee geschorst.

De heenwedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium eindigde door een doelpunt van Heung-Min Son in een 1-0 overwinning voor the Spurs. City-manager Josep Guardiola had ten opzichte van de eerste wedstrijd drie wijzigingen doorgevoerd: Benjamin Mendy voor Fabian Delph, Kevin De Bruyne voor Fernandinho en Bernardo Silva voor Riyad Mahrez. Zijn collega Mauricio Pochettino moest Harry Winks en Harry Kane wegens blessures missen en verving hen door Victor Wanyama en Lucas Moura.

Het duel in het Etihad Stadium kende een waanzinnige start. Na vier minuten spelen schoot Raheem Sterling vanuit de hoek van het strafschopgebied de openingstreffer binnen. Enkele momenten later was het alweer gelijk, nadat Aymeric Laporte de bal onbedoeld klaarlegde voor Son. De Zuid-Koreaan schoot via City-doelman Ederson raak en was zeer kort daarna andermaal trefzeker. Laporte verspeelde het leer aan Lucas Moura, waarna de bal via Christian Eriksen bij Son belandde. De aanvaller knalde op fraaie wijze de 1-2 tegen de touwen. Met die treffer was de spectaculaire beginfase nog niet ten einde.

Na elf minuten spelen was het namelijk alweer gelijk: nog nooit vielen er in dit tijdsbestek in de beginfase vier doelpunten in een Champions League-wedstrijd. Sergio Agüero bediende Bernardo Silva, die via de benen van Danny Rose Tottenham-doelman Hugo Lloris passeerde. Na de eerste vier doelpunten ging de storm even liggen, maar tien minuten later was het andermaal raak. De Bruyne vond Sterling bij de tweede paal, die de weinig attente Kieran Trippier te snel af was en zijn tweede van de avond tegen de touwen schoot. Voor rust liet Son nog een aardige mogelijkheid onbenut om al zijn derde treffer van de avond op het scorebord te brengen.

In de tweede helft kwam Manchester City sterk uit de kleedkamers, wat razendsnel resulteerde in kansen voor Sterling en De Bruyne. Na een uur spelen kregen the Citizens de verdiende treffer. De Bruyne stuurde Agüero het strafschopgebied in, waarna de Argentijn kiezelhard raak schoot: 4-2. De thuisploeg leek het duel te controleren, maar kreeg een kwartier voor tijd toch de deksel op de neus. Een hoekschop van Trippier vloog over Toby Alderweireld en Vincent Kompany heen en kwam zo haast per toeval op het lichaam van de ingevallen Fernando Llorente terecht.

Via de Spaanse spits verdween de bal in het doel, waarna er nog sprake was van hands. Scheidsrechter Cüneyt Çakir bekeek aan de zijkant de beelden op aanraden van de VAR, maar besloot de gegeven treffer te laten staan. Door de toch vrij onverwachte tegentreffer moest Manchester City plotseling nadrukkelijk op zoek naar de achtste treffer van het duel. Daardoor zag Guardiola zich genoodzaakt om Leroy Sané in het veld te brengen voor verdediger Mendy. Het slotoffensief resulteerde in een grote mogelijkheid voor Ilkay Gündogan, maar hij schoot hoog over. In blessuretijd leek Sterling op aangeven van Agüero Manchester City naar de halve finale te schieten, maar de Argentijn stond buitenspel en de treffer werd na inmenging van de videoscheidsrechter geannuleerd. Daardoor kwam Tottenham met de schrik vrij en plaats het zich voor de halve finale van de Champions League.