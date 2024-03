VZ Weekend Quiz: Welke Eerste Divisie-club bereikte als laatste de bekerfinale?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Welke club wist als laatste Eerste Divisie club de finale van de KNVB Beker te bereiken? Kies het juiste antwoord. Roda JC

NEC

Willem II

NAC Breda 2. Welke clubs zijn nog nooit gedegradeerd uit de Eredivisie? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. AZ

FC Utrecht

sc Heerenveen

Feyenoord 3. Sergio Agüero staat voor een terugkeer in het voetbal. Voor welke club speelde hij NOOIT? Kies het juiste antwoord. Atlético Madrid

Valencia CF

Manchester City

FC Barcelona 4. Zet de volgende clubs op volgorde van gewonnen Johan Cruijff Schalen. Begin met de club met de meeste titels. PSV

Ajax

Feyenoord

AZ Alkmaar 5. Welke club heeft de meeste seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld? Kies het juiste antwoord. FC Eindhoven

Helmond Sport

Telstar

FC Dordrecht 6. Zet de volgende keepers op volgorde op basis van aantal keer de nul gehouden in de Eredivisie dit seizoen. Begin met de keeper die het vaakst zijn doel schoon wist te houden. Walter Benítez (PSV)

Nordin Bakker (Almere City)

Lars Unnerstall (FC Twente)

Timon Wellenreuther (Feyenoord) 7. Welke speler is topscorer van het hoofdtoernooi van de Europa League? Kies het juiste antwoord. Aritz Aduriz

Pierre-Emerick Aubameyang

Romelu Lukaku

Radamel Falcao 8. Welke club kreeg de meeste doelpunten tegen dit seizoen? Kies het juiste antwoord. PEC Zwolle

Excelsior

Vitesse

FC Volendam 9. Welke twee spelers zijn de recordinternationals van Nederland Onder 21? Er zijn twee antwoorden goed. Arnold Bruggink

Leroy Fer

Erik Pieters

Mark van Bommel 10. Welke provincie heeft de meeste profclubs? Kies het juiste antwoord. Noord-Holland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Limburg

