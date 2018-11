Ajax zet in Lissabon grote stap naar volgende ronde Champions League

Ajax heeft een belangrijke stap gezet richting overwintering in de Champions League. De Amsterdammers remiseerden woensdagavond in Lissabon met 1-1 tegen concurrent Benfica, na een eerdere 1-0 zege voor eigen publiek. Bij een nieuwe overwinning zou Ajax zich al hebben verzekerd van de volgende ronde, maar nu kan de klus over drie weken worden geklaard met een overwinning bij AEK Athene. Wel is Ajax inmiddels minstens zeker van een vervolg in de Europa League, doordat nummer laatst AEK verloor van Bayern München.

Erik ten Hag opteerde met zijn opstelling voor de succesvolle 'Bayern München-variant': net als in het duel met de Duitse grootmacht speelde Ajax zonder echte spits, maar met Dusan Tadic als voorste man. Voor Benfica telde alleen de winst en dus trok de thuisploeg meteen fel van leer. Al na dertig seconden moest André Onana ingrijpen na een diagonaal afstandsschot van Alejandro Grimaldo, terwijl hij in de zesde minuut met zijn voet redding bracht op een schot van Eduardo Salvio. Benfica probeerde de opbouw bij Ajax vroeg te verstoren, waardoor het voor de Amsterdammers moeilijk was om voet aan de grond te krijgen.

Na de openingsfase werd de thuisploeg echter slordiger. De druk van Benfica nam af, terwijl Ajax ook de noodzaak niet leek te zien om het tempo op te voeren. De 1-0 kwam dan ook vrij onverwacht: Onana nam te veel risico en kon de boel alleen nog maar redden door een inworp weg te geven, maar na die verre inworp tastte hij volledig mis en daardoor kon Jonas van dichtbij profiteren. De eerste doelpoging van Ajax kwam pas in minuut 38, toen een vrije trap van Hakim Ziyech werd gepareerd door keeper Odisseas Vlachodimos. De grootste kans volgde op slag van rust, nadat Lasse Schöne aanlegde voor een vrije trap.

Van grote afstand vuurde de Deen een zwabberbal af, die met moeite werd gekeerd door Vlachodimos. In de rebound kreeg Donny van de Beek een gigantische mogelijkheid op de 1-1, maar hij schoot voorlangs en daarna klonk het rustsignaal. In de tweede helft leek Ajax niet veel sterker voor de dag te komen. Het bleef voor de Amsterdammers moeilijk om ruimtes te vinden, maar met een prachtige bal slaagde Ziyech er toch in om de defensie van Benfica open te snijden. Hij vond Dusan Tadic, die in twee instanties en met veel moeite de gelijkmaker op het scorebord zette na een uur voetballen.

Plots zag het er een stuk rooskleuriger uit voor Ajax. Niet alleen virtueel op de ranglijst, maar ook op het veld: het doelpunt zorgde voor zelfvertrouwen en bravoure bij de bezoekers. Benfica werd gedwongen om wat meer risico te nemen in de jacht op de 2-1, maar vanwege twee eerdere wissels door blessures kon trainer Rui Vitória alleen nog Pizzi binnen de lijnen brengen.Ten Hag moest Frenkie de Jong uit het veld halen, na een botsing met Haris Seferovic, en stuurde Maximilian Wöber het veld in. Ajax leek niet meer in de problemen te komen, maar Onana moest in de blessuretijd nog twee zeer belangrijke reddingen verrichten. Ajax kan overwintering veiligstellen in de komende twee duels.