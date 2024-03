Dusan Tadic wordt geraakt door voorwerp uit publiek en gaat naar de grond

Het duel tussen Trabzonspor en Fenerbahçe in de Süper Lig verloopt zeer onrustig. Fans van Trabzonspor zijn zeer ontevreden over het spel dat hun ploeg op de mat legt en zij gooien bekers, vuurwerk en voorwerpen het veld op. Onder meer Dusan Tadic werd in de 55ste speelminuut geraakt door een voorwerp uit het publiek.

Na iets minder dan een uur spelen keek Trabzonspor in eigen huis al aan tegen een 0-2 achterstand. Fenerbahçe opende de score na een klein kwartier spelen. Tadic legde af op Fred, die de bal met een heerlijke streep in de verre kruising voor de 0-1 zorgde.

De Braziliaan maakte in de blessuretijd van de eerste helft zijn tweede en weer was Tadic de man van de assist. De Serviër speelde strak in op Fred, die van dichtbij voor de 0-2 tekende.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De onvrede werd zeker vanaf de tweede helft geuit door de supporters. Het regende voortdurend volle bekers, terwijl vanaf de zestigste minuut ook vuurwerk op het veld werd gegooid. Ook werd de dienstdoende grensrechter het doelwit van een vuurwerkbom.

Trabzonspor-doelman Ugurcan Çakir zag onder meer hoe Tadic geraakt werd, wanneer hij naar zijn eigen supporters schreeuwde om te vragen om kalmte. Het spel lag enkele minuten stil, maar het duel werd niet gestaakt.

Na ruim een uur spelen bracht Trabzonspor de spanning terug in de wedstrijd via Enis Bardhi. De Noord-Macedoniër krulde een vrije trap prachtig in de korte kruising: 1-2.

De belangen zijn groot bij de verhitte strijd, want Trabzonspor heeft de punten hard nodig om derde te blijven. Tegelijkertijd wil nummer twee Fenerbahçe in het spoor van Galatasaray blijven.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties