Pierre en Vermeulen staan lijnrecht tegenover elkaar: ‘Berghuis uit Oranje!’

Maandag, 29 mei 2023 om 00:09 • Mart van Mourik

Arno Vermeulen vindt dat bondscoach Ronald Koeman geen ruimte moet bieden aan Steven Berghuis in de definitieve Oranje-selectie. Zondagmiddag kwam Berghuis in opspraak toen hij na afloop van het duel tussen FC Twente en Ajax (3-1) een klap uitdeelde aan een fan van de Tukkers. Al snel meldde een ooggetuige aan TC/Tubantia dat de 31-jarige aanvaller woest werd om een racistische provocatie van een supporter richting Brobbey. Waar Pierre van Hooijdonk zegt de reactie van Berghuis te begrijpen, stelt Vermeulen dat hij vanwege de vuistslag niet opgeroepen moet worden voor Oranje.

Tijdens het programma Studio Voetbal komt het incident tussen Berghuis en de FC Twente-supporter ter sprake. Hoewel Van Hooijdonk aangeeft de impulsieve reactie van Berghuis niet per se goed te keuren, benadrukt hij de actie van de middenvelder annex aanvaller van Ajax wel te begrijpen. Vermeulen veroordeelt de vuistslag van Berghuis ten zeerste en is zelfs van mening dat hij niet bij het Nederlands elftal zou moeten zitten vanwege de gewelddadige houding.

Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan…

pic.twitter.com/MsipXygbdE — george (@StokeyyG2) May 28, 2023

“Ik zou hem niet oproepen”, stelt Vermeulen, terwijl mede-tafelgasten Ibrahim Afellay, Leonne Stentler en Van Hooijdonk vinden dat Berghuis ‘gewoon’ bij de definitieve selectie moet zitten. “Een dag voordat de selectie bekendgemaakt wordt, slaat hij daar een toeschouwer. Ik vind dat een reden om hem niet te selecteren”, bepleit de commentator, die totaal niet op één lijn zit met Van Hooijdonk.

“Wat denk je dat er zou gebeuren als je deze vorm van racisme tegenkomt op straat? Ze zeggen dan van: hij heeft een voorbeeldfunctie omdat hij voetballer is. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat hij zo reageert. Overal mag alles maar gezegd worden en die voetballers moeten alles maar incasseren. Die voetballers moeten maar tegen zich aan laten zeiken, want alles is blijkbaar geoorloofd. Natuurlijk zou ik Berghuis gewoon selecteren”, geeft Van Hooijdonk aan.

Afellay kan zich evenmin vinden in de controversiële mening van Vermeulen. “Hoezo hem niet opstellen? Hij heeft toch geen moord gepleegd? Vanuit menselijk oogpunt is zijn reactie begrijpelijk, maar het is nooit goed te keuren dat je geweld gebruikt. “Het ging niet eens om hem, het ging om zijn teamgenoot. Ik vind niet dat je hem daarom niet bij het Nederlands elftal mag nemen, want hij heeft zichzelf ook gecorrigeerd en gezegd dat dit niet de juiste reactie is. Maar om hem dan niet bij het Nederlands elftal te nemen vind ik wel een brug te ver”, besluit de analyticus.

"Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen", zei Berghuis in een persverklaring. "Mijn reactie lost niks op, dat snap ik ook. Het is niet goed, ik heb een voorbeeldfunctie als speler van Ajax." De club kwam eveneens met een reactie. "Steven heeft op een verkeerde manier gereageerd. Hij heeft dat al snel bij John Heitinga kenbaar gemaakt en meteen zijn excuses aangeboden."