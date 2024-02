Afellay vernietigend: ‘Een gigantische fout. Ze worden gewoon weer benadeeld’

Ibrahim Afellay snapt werkelijk niet waarom arbiter Martin van de Kerkhof een directe rode kaart gaf aan Etienne Vaessen tijdens Feyenoord - RKC Waalwijk. De analist van Studio Voetbal rept zelfs over een 'arbitrale dwaling' en vindt dat RKC alle reden heeft om te klagen over de vermeende handsbal van Vaessen buiten zijn eigen strafschopgebied.

"Dit is gewoon een gigantische fout", foetert Afellay in de uitzending van zondagavond. "RKC wordt hier gewoon weer benadeeld. Die spelen tegen degradatie en als je dan zo'n arbitrale dwaling maakt... Je hebt de VAR en je kan het moment 20.000 keer terugkijken."

Tafelgenoot Jeroen Stekelenburg is duidelijk een andere mening toegedaan. "Vaessen neemt het risico door zich zo breed te maken. En als hij dan na afloop zegt dat hij zich genaaid voelt.... Je kunt ook anders uitkomen", is de verslaggever het eigenlijk wel eens met de rode kaart voor Vaessen in de eerste helft.

"Het gaat erom dat die bal eerst op zijn lichaam komt", countert Afellay direct. "Maar jij vindt toch ook dat als Stengs direct op zijn onderarm schiet, dat het rood is. Dan kun je toch niet zeggen dat je enorm genaaid bent door de VAR? Je neemt zelf toch ook een enorm risico als keeper?", vraagt Stekelenburg vervolgens aan zijn tafelgenoten.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vind de rode kaart voor Vaessen wel terecht. "Maar hij komt eerst op zijn lichaam, Sjoerd, dan is het toch geen hands?", discussieert Afellay verder. "Hij krijgt de bal in eerste instantie niet op zijn hand, dus daarom is het een grote fout."

Vaessen kwaad

"Ik vind het schandalig dat zo’n scheidsrechter niet even gewoon naar het scherm loopt. Hij zei nog tegen me: ‘De VAR is de enige die de beslissing nu neemt.’ Ik snap niet dat de VAR hem niet gewoon even naar dat scherm laat lopen en dan laat beslissen", foeterde Vaessen na afloop bij

Vaessen pakte zijn telefoon erbij tijdens het interview en toonde een foto waarop het volgens hem duidelijk wordt dat hij eerst geraakt wordt. “Kijk, ik heb hier een foto en dan zie je dat hij eerst mijn ribbenkast raakt. Er zal wel weer van iedereen een mening komen, maar daar heb ik maling aan."

