Vermeulen komt met opvallende reden waarom Gimenez weer begint te scoren

Arno Vermeulen heeft zondag bij NOS Studio Voetbal een interessante theorie onthuld waarom Santiago Gimenez weer scoort voor Feyenoord. Volgens de NOS-commentator heeft het er alles mee te maken dat de vriendin van de Mexicaan weer in Nederland is.

Gimenez begon geweldig aan dit seizoen, met maar liefst achttien doelpunten voor de winterstop in de Eredivisie. Na de winterbreak wilde het echter maar niet lukken voor de Feyenoord-spits. In de topper tegen PSV van afgelopen zondag maakte hij zijn eerste Eredivisietreffer sinds 14 januari.

Ibrahim Afellay concludeert dat het voor Feyenoord van cruciaal belang is dat Gimenez weer gaat scoren. “Op het moment dat hij niet scoort, is ook zijn aandeel in het veld wel heel minimaal. Als je dat afzet tegen Brian Brobbey en Luuk de Jong, dat is wel echt een wereld van verschil.”

“Brobbey scoorde niet aan het begin van het seizoen, maar hij speelde wel geweldig”, vervolgt Afellay. “Die kun je inspelen, die houdt de bal vast en bovendien laat hij anderen beter spelen. Hetzelfde geldt voor De Jong, maar bij hem (Gimenez, red.) is zijn spelaandeel heel gering.”

Pierre van Hooijdonk is het eens met zijn collega analist. “Hij krijgt natuurlijk ook wel veel lange ballen die hij moet verwerken, alleen daar doet hij zich er vaak veel te makkelijk vanaf. Ik vind dat hij daar veel meer kan doen voor het elftal.”

“Een moeilijke lange bal mag je ook wel eens gewoon even bij je houden, dan geef je het elftal weer lucht”, aldus Van Hooijdonk. “Ik vind dat hij er veel te makkelijk mee omgaat, voor een spits van zijn niveau. Natuurlijk zijn de vleugelspelers bij Feyenoord ook niet ideaal voor hem, op Minteh kan hij namelijk gewoon totaal niet rekenen.”

Vermeulen reageert daarna met de opmerking dat Gimenez de komende weken weer veel gaat scoren. “Zijn vriendin is weer terug in Nederland. Vanaf dat hij geen goal meer maakte is ze weg.” Afellay reageert cynisch: “Is ze een half jaar weggeweest dan?”

