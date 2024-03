Afellay ziet naast Tillman opmerkelijke uitblinker bij PSV: ‘Kleine pitbull’

Ibrahim Afellay is erg onder de indruk van de prestaties van Mauro Júnior, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. De middenvelder van PSV had volgens de analist een groot aandeel in het gelijkspel van de koploper tegen Feyenoord en liet zien een waardige vervanger te zijn voor de ontbrekende Joey Veerman en Ismael Saibari.

Mauro kreeg in de topper tegen Feyenoord een basisplaats op het middenveld van PSV, mede doordat trainer Peter Bosz niet kon beschikken over Veerman en Saibari, die ontbraken wegens blessures. Mauro kreeg tevens de voorkeur boven Isaac Babadi, die deze week zijn contract bij PSV verlengde.

Die rol op het middenveld vulde hij erg goed in volgens Afellay. “Mauro Júnior, deze kleine pitbull, speelde echt geweldig. Hij raakte niet in paniek wanneer hij onder druk gezet werd, bovendien maakte hij erg goede keuzes aan de bal.”

“Ook in het drukzetten was hij super belangrijk voor PSV. Hij veroverde ook heel veel ballen, bewaart daarna het overzicht, speelt de bal naar voren. Ga er maar aan staan om een van je beste spelers te vervangen in zo’n grote wedstrijd”, aldus een geïmponeerde Afellay.

Ook over het spel van Tillman was de analist erg te spreken. De Amerikaanse middenvelder was tegen Feyenoord verantwoordelijk voor de openingstreffer, maar liet nog veel meer mooie dingen zien.

“Hij doet dingen die niet elke speler kan en heeft ook altijd oog voor zijn medespelers. Hij draait goed weg, speelt zichzelf vrij, speelt daarna de bal snel door", aldus Afellay. Tillman maakte verder indruk met enkele individuele acties. “Deze sleepbeweging, prachtig”, geniet de oud-middenvelder. “Daarna houdt hij de controle, versnelt hij nog een keer. Het is echt ontzettend knap wat hij laat zien.”

“Soms oogt het nog wel wat laconiek bij hem. Dan lijkt het alsof het hem allemaal niks kan interesseren. Alsof hij met zijn hoofd in Amerika zit, terwijl hij in het Philips Stadion staat. Maar hij heeft zoveel kwaliteit, het is echt een jongen met ontzettend veel potentie. Ik hoop van harte dat PSV de koopoptie op Tillman gauw gaat lichten”, besluit Afellay.

