Afellay wijst ideale club aan voor Frenkie de Jong: ‘Daar zou ik hem graag zien’

Ibrahim Afellay noemt Manchester City als de ideale volgende club van Frenkie de Jong, mocht hij FC Barcelona aankomende zomer verlaten. De vaste tafelgast van Studio Voetbal denkt dat de middenvelder perfect past in de voetbalfilosofie van Pep Guardiola.

"Zou jij blijven, Ibrahim?", wil presentator Sjoerd van Ramshorst weten van Afellay. "Als hij de mogelijkheid krijgt om weg te gaan... Dat kan hij natuurlijk als beste beoordelen. Maar ik vind hem wel echt een speler voor het elftal van Guardiola, Manchester City", antwoordt Afellay.

"Dat is hem echt op het lijf geschreven. De manier van voetballen zoals hij het doet. Of het nou als inschuivende centrale verdediger is, wat vaak gebeurt in elftallen van Guardiola, of op het middenveld. Daar zou ik hem wel echt graag zien", durft Afellay hardop te dromen.

Tafelgenoot Rafael van der Vaart noemt een andere club als mogelijke optie voor De Jong. "Ik zit te denken: Bayern München. Daar heb je die Sané die daar een beetje rondloopt, met De Jong een beetje vanachter. Het gaat heel slecht daarzo. Ik vind het altijd lekker om naar een team te gaan waar het slecht gaat. Want dan ben jij de verlosser als je daar komt."

"En als je bij Manchester City een keer niet kampioen wordt of de Champions League wint, dan heb je toch zo'n gevoel... Het ligt niet aan hem (De Jong, red.), maar je snapt wat ik bedoel. Dus Bayern München zou ik zeggen", herhaalt Van der Vaart wat hij eerder zei over de Duitse grootmacht.

Volgens John van den Brom maakt het niet uit waar De Jong speelt. "Ik denk dat hij overal kan spelen. Ik vind hem zo goed. Ondanks het moeizame seizoen van Barcelona haalt hij altijd een voldoende. Dus dat zegt heel veel over zijn kwaliteiten. Ik zou hem ook het liefst bij Manchester City zien."

De Jong ligt uitstekend in de markt bij clubs uit de Premier League. Zo heeft Tottenham Hotspur volgens Mundo Deportivo al interesse getoond, evenals Manchester United en Chelsea. Franse media melden dat Paris Saint-Germain ook zijn zinnen heeft gezet op De Jong.

