Feyenoord gaat na penalty's ten onder tegen AS Roma en is klaar in Europa

AS Roma heeft zich ten koste van Feyenoord geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot speelde net als in de heenwedstrijd met 1-1 gelijk tegen de Romeinen, waarna een doelpuntloze verlenging volgde. AS Roma nam de strafschoppen beter: 4-2. Feyenoord begon uitstekend en kwam op een vroege voorsprong via Santiago Gimenez. Na een kwartier verzorgde Lorenzo Pellegrini de gelijkmaker. Namens Feyenoord misten Dávid Hancko en Alireza Jahanbakhsh de strafschoppen.

Bij Roma stond ex-Feyenoorder Rick Karsdorp aan de aftrap. Voorin koos trainer Daniele De Rossi voor Romelu Lukaku als spits, met naast hem Paulo Dybala en Stephan El Shaarawy. Bij Feyenoord verdedigde Timon Wellenreuther het doel. Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Hancko en Quilindschy Hartman vormden de verdediging. Mats Wieffer, Timber en nummer 10 Calvin Stengs waren de middenvelders, terwijl spits Gimenez werd geflankeerd door Bart Nieuwkoop (rechts) en Igor Paixão (links).

Feyenoord kende een absolute droomstart in Rome. In de vijfde minuut belandde een voorzet vanaf de linkerkant bij Nieuwkoop, wiens halve inzet via de schouder van Gimenez in het doel plofte. Hevige protesten aan Roma-kant bleken tevergeefs: 0-1. Roma liet zich niet van de wijs brengen door die treffer. Uit een hoekschop zag Dybala zijn inzet een meter voor de lijn weggehaald worden door Nieuwkoop. In diezelfde aanval dacht Roma aan een strafschop, maar de vermeende overtreding van Stengs op Diego Llorente bleek er geen te zijn.

Een heerlijke steekpass van Gimenez leidde vervolgens een enorme kans in voor Wieffer, die een-op-een richting doelman Mile Svilar ging. De middenvelder kwam tot een schot, maar moest zijn meerdere erkennen in de Roma-goalie, die goed uit zijn doel kwam. Het bleek een dure misser voor Feyenoord, dat vlak daarna de schitterende gelijkmaker van Pellegrini moest slikken. De middenvelder werd onvoldoende gehinderd en liet Wellenreuther kansloos met zijn schot in de bovenhoek: 1-1.

Vlak daarna ontsnapte Feyenoord, toen een kopbal van Bryan Cristante rakelings naast het doel van Wellenreuther vloog. Aan de andere kant bood Timber een schietkans aan Gimenez, die net niet genoeg tijd had om goed positie te kiezen en de bal verkeerd raakte: kans verkeken. De spanningen liepen bij tijd en wijle op, wat resulteerde in gele kaarten voor Leonardo Spinazzola, Leandro Paredes en Lutsharel Geertruida. Voor laatstgenoemde leverde zijn gele kaart overigens geen schorsing op.

Feyenoord kwam in het restant van de eerste helft onder druk te staan. Roma speelde goed, al wist Feyenoord zich prima staande te houden. Roma begon Feyenoord beetje bij beetje verder naar achteren te drukken. Feyenoord stond verdedigend echter sterk en liet weinig toe. Aanvallend probeerde het hier en daar uit te breken, maar ook Roma stond achterin goed.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Roma was de dominantere partij, terwijl Feyenoord bar weinig weggaf. De ploeg van Slot kon daarna wat meer aan aanvallen denken, ook omdat Roma net een paar procent minder speelde dan voor rust. Zo dwong Hartman na een goede actie de eerste hoekschop voor Feyenoord af en kwam Nieuwkoop tot een voorzet, die niets opleverde. Aan de andere kant greep Wellenreuther adequaat in bij een dieptepass.

Slot bracht verse benen in het veld met Ramiz Zerrouki en Luka Ivanusec, die Paixão en Stengs vervingen. Ook Yankuba Minteh kwam binnen de lijnen, voor Nieuwkoop. Even leken beide ploegen angstig te zijn voor een fatale tegentreffer, maar die fase duurde niet lang. Zowel Roma als Feyenoord werd dreigend via voorzetten vanaf de zijkanten. De defensies van beide ploegen stonden ook na rust prima en dus leverden die dreigende momenten niets op.

Vlak voor tijd leek Lukaku op weg naar de 2-1 voor Roma. De Belg nam de bal aan in de zestien, draaide richting doel en leek uit te kunnen halen, maar werd ternauwernood genoeg gehinderd door Hancko, waardoor Wellenreuther kon oppikken. Tegenvaller voor Feyenoord vlak voor het einde van de reguliere speeltijd was de gele kaart voor Timber, die geschorst is voor het eerstvolgende Europese duel van Feyenoord. De Rotterdammers waren nog het meest dreigend in de absolute slotfase. Wieffer kopte een hoekschop over en dus moet er een verlenging aan te pas komen.

In de eerste helft van de verlenging was Feyenoord de bovenliggende partij. Onder meer Geertruida kreeg een kans de 1-2 aan te tekenen, maar hij kwam verkeerd uit met zijn passen. Even daarvoor beproefde Ivanusec zijn geluk met een schot in de verre hoek; zijn poging miste echter kracht, waardoor Svilar eenvoudigerwijs kon ingrijpen.

In de tweede helft greep laatstgenoemde ook in toen Minteh een schot in de korte hoek plaatste. Aan de overzijde bracht Wellenreuther in de slotminuut van de verlenging nog op waanzinnige wijze redding na een lage, harde schuiver van Lukaku. In de strafschoppenserie pakte Wellenreuther de tweede strafschop, die van Lukaku, maar direct erna misten Hancko en invaller Jahanbakhsh namens Feyenoord.

