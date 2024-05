Yankuba Minteh: binnen twee jaar van zandvlaktes naar uitblinken bij Feyenoord

Yankuba Minteh is misschien wel dé grote verrassing tijdens de tweede seizoenshelft van Feyenoord. Juist nu het einde van zijn huurperiode in Rotterdam-Zuid nadert, zet de negentienjarige Gambiaan zijn flitsende acties steeds vaker om in doelpunten en assists. Het is dan ook niet vreemd dat Feyenoord de pijlsnelle buitenspeler nog een seizoen wil huren van Newcastle United. Voetbalzone dook in het bijzondere verhaal achter Minteh!

Door Wessel Antes

In de razendpopulaire supporterspodcast Kein Geloel wordt Minteh af en toe gekscherend de ‘Gambiaanse roulettetafel’ genoemd. De linksbenige rechtsbuiten wisselt geniale acties af met slechte keuzes, om vervolgens weer een belangrijk doelpunt te maken. Onmiskenbaar is het enorme potentieel dat Minteh heeft, en om die reden hield succescoach Arne Slot dit seizoen vaak vast aan de grillige vleugelspits. Het resultaat? Steeds meer rendement.

Minteh speelde tot dusver 1.894 minuten namens Feyenoord, verdeeld over 35 optredens. Daarin was de aanvaller goed voor tien doelpunten en zes assists, een bijzonder goed moyenne voor een tiener die bezig is aan zijn tweede seizoen in Europa. Minteh komt van ver, zo weet eenieder die in zijn geschiedenis duikt.

Bakoteh

Minteh is geboren in Bakoteh, een buitenwijk van Serekunda, de grootste stad van Gambia. Volgensheeft de Afrikaan de liefde voor voetbal niet van een vreemde. Minteh komt uit een grote familie en is het op een na jongste kind uit zeven broers en zussen. De vader van Minteh was volgens het Engelse medium groot fan van Bayern München. Minteh zelf heeft meer met FC Barcelona, zo blijkt uit een verhaal van. Het leverde de linkspoot zelfs de bijnaamop, ook door zijn prestaties op de zandvlaktes en straten van zijn geboorteplaats.

???? Así empezó Yankuba Minteh en las calles de Gambia y ahora reina en Holanda con el Feyenoord Nunca dejes de soñar ?? pic.twitter.com/kigzVPbBrc — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) April 25, 2024

Voetbal was niet de enige hobby van de jonge Minteh, zo blijkt uit een gesprek met journalist Martijn Krabbendam van VI. “In Gambia pakte ik de fiets om even naar het strand te rijden of zo. Altijd de zon. In Nederland heb ik te maken met andere omstandigheden. Niet zo leuk, maar het is zoals het is.” Sinds zijn komst naar Feyenoord in juli vorig jaar duiken er regelmatig foto’s op van Minteh, fietsend door Rotterdam. De aanvaller is nog niet in het bezit van een rijbewijs, die hij pas in Newcastle wil gaan halen.

Uiteindelijk werd Minteh door Steve Biko FC opgepikt bij Bakoteh United, waardoor het voetbal voor het eerst in zijn leven een serieuze lading kreeg. Bij Steve Biko ontwikkelde hij zich zo goed dat hij op de radar verscheen bij de Gambiaanse voetbalbond en zaakwaarnemer Bakary Bojang, die eveneens uit Bakoteh komt. Bojang vestigde zich na zijn voetbalpensioen in Odense, waar hij even later veel zou betekenen voor de jonge Minteh.

Bojang regelde in totaal twee stages voor Minteh bij Odense Boldklub, de club waar hijzelf ook in de jeugdopleiding speelde. Tonny Hermansen, hoofd jeugdopleiding bij OB liet tegenover de Deense krant Jyllands-Posten weten dat hij in eerste instantie meer onder de indruk was van een andere Gambiaanse stagiair. Een jaar later kwam Minteh volgens Hermansen terug als ‘een compleet andere speler’. De Denen besloten de gok te wagen, waardoor Minteh zijn eerste Europese avontuur te pakken had.

Odense

De stap om Gambia te verlaten voor Denemarken was uiterst belangrijk voor Minteh. Odense Boldklub bleek een geweldige leerschool voor deze ruwe diamant. Bjorn Wesström, sportief directeur van de huidige nummer zeven van de Superliga, vertelde vlak na Mintehs transfer naar Newcastle United wat de Gambiaan kenmerkt. “Zijn snelheid springt er gelijk bovenuit, maar ook zijn ambitie om altijd direct het doel op te zoeken is bijzonder. Waar andere buitenspelers soms de hoeken in duiken, wil Minteh altijd direct naar het doel toe”, aldus de ervaren Zweed in gesprek met

Minteh werd in eerste instantie gehaald voor Odense Boldklub Onder 19. Van daaruit wilde de club hem langzaam klaarstomen voor het eerste elftal. De grillige buitenspeler zelf had andere plannen, zo bleek al snel. Na twee wedstrijden had Minteh zijn promotie naar de hoofdmacht te pakken. In Denemarken werd hij op dat moment vergeleken met voormalig Ajacied Dennis Rommedahl, vanwege zijn pure snelheid op de rechterflank.

Messi Bakoteh koos in Odense uiteindelijk voor het rugnummer van zijn jeugdidool: Lionel Messi.

Op 10 september 2022, nog geen maand na het zetten van zijn handtekening in Denemarken, maakt Minteh zijn professionele debuut namens Odense Boldklub in de topper tegen Kopenhagen (2-1 winst). Minteh komt in de 83ste minuut binnen de lijnen en heeft slechts drie minuten nodig om de winnende treffer te noteren.

Op het moment van scoren speelt Minteh nog niet met zijn naam op zijn rug. In Denemarken is het gebruikelijk om pas na een paar maanden een plek in de kleedkamer te krijgen, waarbij ook een vast rugnummer wordt gekozen. Vanaf dat moment mag je ook met je eigen naam op de rug spelen. Als Minteh dan eindelijk een rugnummer mag kiezen, gaat hij direct voor rugnummer 30. De reden? Messi speelt ook met dat nummer bij Paris Saint-Germain!

Uiteindelijk zal Minteh slechts 1.223 minuten spelen in het shirt van OB, verdeeld over 17 optredens. Daarin is de Gambiaan goed voor vier doelpunten en zes assists. Een goed rendement voor zijn leeftijd, maar toch lijken niet alle geïnteresseerde clubs het met Minteh aan te durven. Op één club na: Minteh vertrekt uiteindelijk voor een recordbedrag van 7 miljoen euro naar Newcastle United in de Premier League. Dat terwijl zijn tijdperk in Denemarken ook wordt gekenmerkt door een reeks aan vervelende incidenten.

Minteh worstelde in Denemarken regelmatig met de Scandinavische cultuur.

Incidenten

Volgensvoelde Minteh zich niet altijd thuis in Odense. Ver weg van Afrika voelde de buitenspeler zich alleen. Om die reden besloot de club Minteh een andere behandeling te geven dan het gewend was met jeugdspelers. Waar talenten normaliter in een aparte flat worden geplaatst waar alle voorzieningen geregeld zijn, mocht Minteh bij zijn zaakwaarnemer wonen. Toch ging het in Denemarken nog regelmatig mis.

Zo werd Minteh de avond voor een wedstrijd van Odense Boldklub gespot in een nachtclub, waardoor hij dat weekend niet meer werd opgenomen in de wedstrijdselectie. Ook moest hij daardoor even met de reserves trainen, waarna de publieke opinie rondom hem negatief was. Na een bak aan online haat via social media kreeg Minteh van OB kortstondig vrij om zijn stress te verminderen.

Tijdens zijn rentree gaat het echter wederom mis. Nadat Minteh tegen FC Nordsjaelland (4-2 nederlaag) in de 68ste minuut wordt gewisseld, trapt hij een cornervlag kapot. Daarvoor ontvangt de jeugdige Minteh direct een gele kaart, waarna hij later voor twee wedstrijden wordt geschorst door de Deense voetbalbond.

Het laatste incident van Minteh vindt plaats op een training van OB. Na een felle tackle op teamgenoot Mads Frøkjær-Jensen krijgt het duo het aan de stok. Tot een vechtpartij komt het niet, maar volgens de Deense media waren meerdere spelers nodig om de furieuze Minteh tegen te houden. Tegenover RTV Rijnmond zei journalist Leif Rasmussen daar vorige zomer het volgende over. “Toen zijn teamgenoot verhaal wilde gaan halen werd Minteh alleen maar bozer. Teamgenoten moesten letterlijk op hem gaan zitten om hem te kalmeren.”

Coming back from the winter break, Minteh suddenly faced a lot of issues: Spotted in a nightclub a day before a game. Went on sick leave after threating behavior from fans. Two-game suspension for kicking a corner flag. Fought a teammate during training. pic.twitter.com/pRfhbwfnkh — Danish Scout (@DanishScout_) June 2, 2023

Rotterdam-Zuid

Minteh is dus eigendom van Newcastle United, maar is pas enkele keren in Engeland geweest.stalden de linkspoot afgelopen zomer direct bij Feyenoord, waardoor hij de volledige voorbereiding op het seizoen 2023/24 kon meedraaien. Op trainingscomplex 1908 toont Minteh zich als een leergierige prof. In zijn eerste oefenwedstrijd namens de Rotterdammers tegen PEC Zwolle (3-1 winst) maakt hij direct indruk op-journalist Krabbendam.

De Feyenoord-watcher zag Minteh vanaf elf meter zijn eerste doelpunt maken. “Hij was er als de kippen bij om die bal te pakken, nog een beetje duwen en trekken met Bannis, maar vanaf de bank werd toch bepaald dat Minteh die strafschop moest nemen. Dat deed hij uitstekend.”

Krabbendam zag direct een aantal kwaliteiten. “Hij maakte sowieso wel een goede indruk. Het is een wedstrijd van niks natuurlijk, maar je let toch wel op bepaalde dingen. Zijn snelheid, zijn overzicht en hij legde drie of vier balletjes heel goed klaar voor de spits. Deze speler gaat alleen nog maar fitter worden en dan heeft Feyenoord er een goede versterking aan.”

Toch heeft Minteh uiteindelijk moeten knokken voor zijn plaats in de selectie van Slot. De vleugelspits wisselt basisplaatsen af met korte invalbeurten. Zijn eerste doelpunt namens Feyenoord is van grote klasse. Tijdens een 1-5 zege op FC Utrecht vernedert Minteh, clubicoon Mark van der Maarel, die tevergeefs de bal uit het doel pakt en richting de tiener schiet om hem te raken.

Newcastle’s new right-winger Yankuba Minteh ???? He did the Utrecht goalkeeper and defender so bad ??. #NUFC pic.twitter.com/ihh8obcUSD — FtblJoe (@FtblJoe) September 3, 2023

Een week na zijn eerste Eredivisie-goal debuteert Minteh met een doelpunt tegen Congo (2-2) in het nationale elftal van Gambia. Inmiddels heeft de aanvaller reeds vier interlands en een, weliswaar teleurstellende, deelname aan de Afrika Cup achter zijn naam staan. In zijn geboorteland hoopt men dat Minteh kan uitgroeien tot een wereldster, daar Gambianen vaak met enige jaloezie kijken naar al het talent uit buurland Senegal dat mondiaal doorbreekt.

Nadat Minteh terugkeert in Rotterdam valt hij goed in tijdens een 6-1 thuiszege op sc Heerenveen (doelpunt en een assist in 29 minuten), Verder weet hij ook te scoren tegen Go Ahead Eagles (3-1 winst), maar komt de buitenspeler, mede door een hamstringblessure, toch niet altijd aan spelen toe. Toch beleeft Minteh voor de winterstop nog een bijzonder moment.

Scoren in de Champions League en de Klassieker

Halverwege december maakt Minteh op Celtic Park zijn eerste doelpunt in de Champions League. Na een slim overstapje van Thomas van den Belt belandt de bal plotseling voor zijn voeten. Minteh denkt niet na en ramt de bal tegen de touwen: 1-1. In zijn enthousiasme rent de jongeling het uitvak in om uitgebreid feest te vieren met de meegereisde Feyenoord-supporters.

Gelukkig voor Minteh was de Franse scheidsrechter Benoît Bastien hem goedgezind. De Afrikaan had al een gele kaart op zak, terwijl juichen in het publiek officieel ook een prent waard is. Minteh mag de wedstrijd uitspelen, maar Feyenoord gaat alsnog met 2-1 onderuit in Glasgow. Toch zal de buitenspeler dit koude uitduel in Schotland nooit vergeten.

De eerste Champions League-goal van Yankuba Minteh, op 13 december 2023.

Na de Afrika Cup keert Minteh als herboren terug. Vanaf februari begint zijn motor volop te draaien. Tijdens een invalbeurt in Almere helpt hij Feyenoord over het dode punt heen met twee treffers (0-2), waardoor ook de promovendus aan de Rotterdamse zegekar wordt gebonden. Een week later scoort Minteh voor het eerst in een Nederlandse topper, doordat hij PSV-verdediger Olivier Boscagli op geheel eigen wijze aftroeft, om vervolgens koelbloedig af te ronden.

Zijn beste wedstrijd in het shirt van Feyenoord moet dan nog komen. Op een zonnige dag begin april komt het geteisterde Ajax met knikkende knietjes naar De Kuip. Minteh kent geen enkele genade met de rivaal uit Amsterdam. Jorrel Hato, normaliter een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax, wordt voor rust meerdere keren met dezelfde kapbeweging het bos in gestuurd.

De Gambiaan versnelt, passeert, danst en nog belangrijker: Minteh scoort. Met twee doelpunten en een assist draagt hij bij aan de grootste zege ooit van Feyenoord in een Klassieker: 6-0. Na afloop ontbreekt Minteh in geen enkel Elftal van de Week in de Nederlandse media. Zelf vindt hij het vooral belangrijk dat hij Bakoteh trots heeft gemaakt. “Dit is een mooie dag voor Rotterdam en Gambia”, zegt de introverte aanvaller voor de camera van de NOS.

Minteh en Paixao, de absolute uitblinkers bij Feyenoord tijdens de vernedering van Ajax.

Drie weken later mag Minteh voor het eerst in zijn carrière een prijs aan zijn palmares toevoegen. In de bekerfinale laat hij weer even iets van zijn jeugdigheid zien. Feyenoord staat met 1-0 voor en er lijkt geen vuiltje aan de lucht, tot Minteh binnen een minuut twee gele kaarten ontvangt. Feyenoord weet de voorsprong vast te houden en wint daarmee haar veertiende TOTO KNVB Beker in de clubhistorie, maar Minteh houdt zich tijdens het feestje op het veld ingetogen.

Wanneer Santiago Gimenez de microfoon pakt om zijn teamgenoot toe te zingen, tovert de Afrikaan weer even een karakteristieke glimlach op zijn gezicht. “Olé, Olé, Olé, Olé, Minteh, Minteh!”, galmt het door De Kuip. Daarmee maakt Het Legioen duidelijk wat het wil: nog een jaar Minteh bij Feyenoord.

Newcastle?

Waar Minteh komend seizoen speelt, is vooralsnog onbekend. Duidelijk is dat Feyenoord-directeur Dennis te Kloese er alles aan doet om Newcastle United te overtuigen dat nog een seizoen in Rotterdam-Zuid goed is voor de ontwikkeling van. Minteh kopen lijkt een utopie: volgensis zijn marktwaarde inmiddels gestegen naar 12 miljoen euro, terwijl hij nog tot medio 2028 vastligt op St James’ Park.

Toch heeft Feyenoord goede hoop op een langer verblijf van Minteh, die zijn naam op plek 21 terugzag in de lijst van de Golden Boy Award. Te Kloese ging vorige maand om tafel met Newcastle United om over het talent te praten. Het is nog onduidelijk of de ontwikkelingen rondom zijn leermeester Slot, die naar Liverpool lijkt te vertrekken, invloed gaan hebben op het besluit van the Magpies.

Voetbal International denkt te weten wat het plan met Minteh komende zomer is. Volgens het wekelijkse magazine gaat de aanvaller tijdens de voorbereiding meetrainen met de Premier League-club, die op tour gaat door Azië, om vervolgens weer op huurbasis terug te keren naar Rotterdam. Helemaal ideaal is dat misschien niet, maar daardoor is de ‘Gambiaanse roulettetafel’, bij wie het balletje steeds vaker op de juiste plek valt, mogelijk wel nog een jaar langer speler van Feyenoord.

