Ontslag Schreuder lijkt onafwendbaar: Ajax wint niet van FC Volendam

Donderdag, 26 januari 2023 om 22:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:09

Ajax is er voor de zevende keer op rij niet in geslaagd om een Eredivisie-duel te winnen. In de Johan Cruijff ArenA bleek de ploeg van trainer Alfred Schreuder niet in staat om FC Volendam te verslaan: 1-1. Tegen de verwachtingen en de verhoudingen in zette Damon Mirani Ajax op een achterstand, die uiteindelijk nog wel werd weggepoetst door Mohammed Kudus. Door het nieuwe puntenverlies heeft Ajax de slechtste Eredivisie-reeks ooit geëvenaard. Het einde van Schreuder, die van de Ajax-leiding een zege moest boeken op Volendam, lijkt nabij.

Schreuder had onder meer een basisplaats ingeruimd voor Steven Bergwijn, die daarmee beloond werd voor zijn prima invalbeurt in de Klassieker tegen Feyenoord. Verder keerde Brian Brobbey terug in de spits, waardoor Kudus genoegen moest nemen met een invalbeurt. Verder mocht Devyne Rensch op de rechtsbackpositie starten en kreeg hij de voorkeur boven Jorge Sánchez. Zoals aangekondigd zwaaiden de Ajax-fans in de vijfde minuut op de F-Side met witte zakdoekjes om hun onvrede te uiten over de situatie waarin de club verkeert.

Ajax ging vanaf de eerste speelminuut fanatiek op zoek naar de openingstreffer, maar het ontbrak de Amsterdammers aan fortuin en scherpte in de afronding. De eerste doelpoging kwam van het hoofd van Brobbey, die na een voorzet van Bergwijn recht in de handen van doelman Filip Stankovic kopte. Vervolgens bracht de sluitpost eveneens redding op een kopbal van Edson Álvarez; uit de rebound slaagde ook Jurriën Timber er niet in om te scoren.

In het laatste kwartier voor rust noteerde de thuisploeg meerdere goede mogelijkheden op de openingstreffer. Onder meer Bergwijn en Brobbey hadden het vizier overigens niet op scherp staan, waardoor er voor het rustsignaal geen verandering kwam aan de stand op het scorebord. In de 45ste minuut werd tot overmaat van ramp ook nog de paal getroffen: een doorkopbal van Timber belandde op het aluminium, waarna Davy Klaassen enkele centimeters tekortkwam om uit de rebound te scoren.

In de openingsfase van het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld. Ajax zocht de aanval; Volendam hield dapper stand en deelde enkele speldenprikjes uit door te loeren op de counter. Na een klein uur spelen ging het volledig mis voor Ajax. Carel Eiting bezorgde de bal uit een vrije trap op het hoofd van Mirani, die zowel Rensch als Calvin Bassey in de lucht klopte en de 0-1 op het scorebord zette. Bergwijn werd direct gewisseld voor Francisco Conceição, waarna eerstgenoemde zijn frustraties in de vrije loop liet op de bank.

In het restant van de wedstrijd deed Volendam er alles aan om Ajax het voetballen onmogelijk te maken. De thuisploeg kon nauwelijks zijn draai vinden en ook met invallers Kudus en Lorenzo Lucca binnen de lijnen bleek het forceren van een doorbraak een serieuze uitdaging. Toch kwam Ajax in de tachtigste minuut op gelijke hoogte. Lucca kopte een lange bal van Kenneth Taylor door richting Kudus, die van binnen het zestienmetergebied met een diagonaal schot de 1-1 aantekende. In de slotfase leek Henk Veerman nog een goede kans te krijgen op de 1-2 toen Álvarez onder de bal doorliep, maar de Mexicaan herstelde zijn fout nét op tijd om een doelpunt te voorkomen.