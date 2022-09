Hamstra en Huntelaar onverbiddelijk: Álvarez mag Ajax niet verlaten

Edson Álvarez mag Ajax op de slotdag van de internationale transferperiode niet verlaten, zo verzekert De Telegraaf donderdag. Technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar hebben de Mexicaanse middenvelder laten weten dat een vertrek uit Amsterdam onbespreekbaar is. Chelsea legde woensdag een aanbieding van vijftig miljoen euro neer voor Álvarez, maar Ajax blijkt daar niet gevoelig voor te zijn.

Volgens De Telegraaf herhaalde Álvarez donderdag in het bijzijn van zaakwaarnemer Fulco van Kooperen nog maar eens de wens om Ajax te verlaten, ondanks een doorlopend contract tot medio 2025. De controlerende middenvelder ziet Chelsea als een van zijn droomclubs en wat ook meespeelt is dat Álvarez in de Premier League in vijf seizoenen tijd ruim vijftig miljoen euro kan opstrijken. Ajax wenst echter niet mee te werken, omdat de Nederlandse transfermarkt dicht is en er dus geen vervanger meer kan worden gehaald.

Daarnaast zijn Hamstra en Huntelaar van mening dat trainer Alfred Schreuder met onder meer Antony, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller en Lisandro Martínez al genoeg basiskrachten heeft uitgezwaaid bij Ajax deze zomer. Álvarez is op zijn beurt van mening dat het oneerlijk is dat deze spelers wel een toptransfer hebben mogen maken, terwijl hij aan zijn contract in Amsterdam wordt gehouden. De Mexicaan is bang dat een dergelijke kans om in Engeland te spelen niet snel meer voorbij zal komen.

Álvarez vestigt nu zijn hoop op de RvC van Ajax. Het controlerend orgaan floot Hamstra en Huntelaar woensdag terug inzake de deals met Lucas Ocampos en Odysseas Vlachodimos, al werd Ocampos uiteindelijk wel op huurbasis overgenomen van Sevilla. Mocht Álvarez alsnog voor vijftig miljoen euro vertrekken naar Chelsea, dan wordt hij de op vier na duurste speler uit de geschiedenis van Ajax. Alleen voor Antony, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Martínez werd meer betaald.

De door Chelsea begeerde Álvarez zette donderdag zijn mening kracht bij door de training van Ajax over te slaan, zo meldde Mike Verweij van De Telegraaf. In een eerder stadium deden Mohammed Kudus, die naar Everton wilde, en Antony dat ook. Laatstgenoemde zag zijn droomtransfer naar Manchester United uiteindelijk doorgang vinden. Ajax ontvangt maximaal honderd miljoen euro voor Antony.