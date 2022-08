Edson Álvarez eist gesprek met ‘overvallen’ Ajax na bod van 50 miljoen euro

Woensdag, 31 augustus 2022 om 20:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:49

Chelsea hoopt zich in de laatste dagen van de zomerse transferwindow te versterken met Edson Álvarez, zo meldt De Telegraaf. The Blues hebben zich bij Ajax gemeld met een bod van vijftig miljoen euro. De ochtendkrant schrijft dat Ajax zich 'overvallen' voelt door het megabod van Chelsea.

Volgens De Telegraaf heeft Ajax het standpunt ingenomen dat niemand zo kort voor het sluiten van de transferperiode nog mag vertrekken. Álvarez wil echter per se de overstap naar Chelsea maken, aangezien hij bij de Londenaren het viervoudige aan salaris kan verdienen. Hij zou eisen dat de Amsterdammers in gesprek gaan met de Engelse grootmacht.

Álvarez stond eerder al in de belangstelling van Stade Rennes en Newcastle United. Volgens verschillende Mexicaanse media, waaronder Zona TUDN, zou de Engelse club vorige week een bod van veertig miljoen euro voorbereiden op de 24-jarige middenvelder. Eerder hadden the Magpies al een bod van dertig miljoen euro gedaan, maar dat werd door Ajax direct naar de prullenbak verwezen.

Álvarez kwam in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van CF América en speelde sindsdien 107 wedstrijden voor Ajax, waarin hij negen keer scoorde. Tot nu toe won hij één TOTO KNVB Beker en twee landstitels met de club. De Mexicaans international, die het komende zaterdag met Ajax opneemt tegen SC Cambuur, ligt tot medio 2025 vast in Amsterdam.

Kudus

Álvarez is niet de enige Ajacied die op deadline day een overstap naar de Premier League kan maken. Mohammed Kudus heeft al een persoonlijk akkoord met Everton. De Ghanese middenvelder moet het dit seizoen doen met een reserverol onder trainer Alfred Schreuder. Om zijn ongenoegen te laten blijken en mogelijk een vertrek te forceren verscheen hij woensdagochtend niet op de training.