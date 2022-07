Guus Til met hattrick grote man in ongekend spektakelstuk tegen Ajax: 3-5

Zaterdag, 30 juli 2022 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:32

PSV heeft zaterdagavond zijn dertiende Johan Cruijff Schaal gepakt. De Eindhovenaren rekenden net als vorig jaar af met Ajax, ditmaal in een ongekend spektakelstuk van liefst acht doelpunten: 3-5. Guus Til beleefde een droomdebuut voor PSV door een hattrick te produceren, terwijl Xavi Simons met een laat doelpunt als invaller eveneens kan terugkijken op een heerlijke eerste wedstrijd in Eindhovense dienst. Ajax stond op dat moment al met tien man, omdat de ingevallen debutant Calvin Bassey direct rood kreeg voor een grove tackle. Steven Bergwijn, die eveneens debuteerde, was de avond voor Ajax begonnen met een heerlijke openingstreffer.

Het meest opvallend aan de opstelling van Ajax was het ontbreken van Davy Klaassen daarin. Kenneth Taylor en Berghuis kregen op het middenveld de voorkeur. Owen Wijndal en Bergwijn debuteerden in de basis, Bassey maakte na een uur spelen zijn opwachting. Bij PSV koos Van Nistelrooij voor Johan Bakayoko als vervanger van de geblesseerde Noni Madueke. Verder maakten Walter Benítez, Ki-Jana Hoever en Til hun basisdebuut, terwijl Luuk de Jong na drie jaar terugkeerde in het shirt van PSV.

De openingsfase was duidelijk voor Ajax, dat direct veel druk op de Eindhovense defensie zette. Een vroeger counter eindigde via een aantal soepele combinaties tot bij Antony, die gevaarlijk voorlangs mikte. Ibrahim Sangaré kwam enkele minuten later weg met slordig balverlies, omdat Taylor een afzwaaier produceerde. De volgende Amsterdamse aanval, in de zestiende minuut, leidde tot de openingstreffer. Bergwijn werd vrijgespeeld op de linkerpunt van het strafschopgebied, slalomde handig om Bakayoko heen en liet Benítez kansloos met een hard schot in de verre kruising: 1-0.

PSV werd ook na het doelpunt behoorlijk achteruit gedrukt en had een redding van Benítez nodig om te voorkomen dat Bergwijn op vrijwel identieke wijze scoorde. Ajax combineerde rustig verder: Dusan Tadic zette Taylor vrij met een fraai hakje, maar opnieuw kon de nieuwe goalie van PSV ingrijpen. Na een half uur wisten de Eindhovenaren de wedstrijd uit het niets te kantelen. Cody Gakpo leverde een ragfijne voorzet op Til, die het kopduel won van Wijndal en Jay Gorter kansloos liet: 1-1. Ajax had vervolgens beduidend meer moeite om kansen te creëren en kreeg in blessuretijd op een soortgelijke manier de volgende domper te verwerken. Opnieuw zette Gakpo voor op Til, die profiteerde van mistasten van Gorter en de bal met het hoofd opnieuw in het doel legde: 2-1.

Enkele minuten na rust eiste PSV een rode kaart voor Wijndal, die de zo goed als doorgebroken Bakayoko onreglementair tegenhield. Dennis Higler werd naar de kant geroepen en constateerde daar tot frustratie van PSV dat Bakayoko hands had gemaakt in de aanloop: vrije trap voor Ajax. Wijndal mocht dus op het veld blijven en leverde kort daarna met een lage voorzet een assist op Antony. De Braziliaan had al enkele mislukte schoten afgevuurd, maar scoorde nu doel met een geplaatste bal: 2-2.

Vanaf dat moment begon het doelpunten te regenen in de Johan Cruijff ArenA. Gorter grabbelde in minuut 65 dramatisch op een zwabberschot van Armando Obispo, waarna Gakpo eenvoudig profiteerde in de rebound: 2-3. PSV breidde de marge twee minuten later uit via Til. De aanvallende middenvelder had geluk dat zijn schot van zeventien meter via het lichaam van Edson Álvarez over Gorter heen stuitte: 2-4. Weer drie minuten later maakte Ajax het weer spannend. Dat was te danken aan invaller Mohammed Kudus, die een hoge bal op zeventien meter uit de lucht plukte en uit de dropkick fantastisch raak schoot: 3-4. Ajax moest de jacht op de gelijkmaker kort daarna met tien man verderzetten, omdat Bassey na een VAR-ingreep met rood van het veld werd gestuurd. De linksback kwam met gestrekt been hard in op de enkel van Ismael Saibari. PSV kreeg daardoor in de counter alle ruimte, maar Sairabi (schot voorlangs) en Joey Veerman (onderkant lat) kregen de bal er niet in. Dat was wél gegeven aan Xavi Simons, die in minuut 92 combineerde met Veerman, Gorter omspeelde en binnen kon schuiven: 3-5.