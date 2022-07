Verrassende wending rond Koundé: Barcelona bereikt akkoord met Sevilla

De soap rond Jules Koundé houdt voorlopig nog even aan. Waar vrijdagavond een akkoord werd gemeld tussen Chelsea en de verdediger, lijkt nu ineens Barcelona de beste papieren te hebben. De Catalaanse grootmacht heeft volgens clubwatcher Gerard Romero een principeakkoord bereikt met Sevilla. Alleen een 'ramp' kan een overgang naar Barça nog in de weg staan, zo meldt Romero.

Vrijdagavond leek alles nog in kannen en kruiken voor Chelsea, dat bereid is om 65 miljoen euro over te maken naar Sevilla en een jaarsalaris klaar heeft liggen van negen à tien miljoen euro. De betalingsvoorwaarden zouden dusdanig goed zijn dat Barcelona zich zou hebben teruggetrokken uit de onderhandelingen, maar daar is dus vooralsnog geen sprake van. "Vanmorgen (zaterdag, red.) hebben Barcelona en Sevilla een principeakkoord bereikt over Koundé", aldus Romero op Twitter.

"De deal is voor 99 procent gesloten. Mits zich geen ramp voordoet is de centrale verdediger officieel culer." De berichtgeving van Romero zal met verontwaardiging zijn ontvangen door Chelsea. De Londense club pakte door voor Koundé toen duidelijk werd dat Nathan Aké niet haalbaar was. De stopper van Manchester City stond bovenaan het wensenlijstje, maar zijn club gaf te kennen dat de Nederlander niet te koop was. Chelsea schakelde daarop door en hoopte Koundé snel te presenteren met een bod van 65 miljoen euro.

Koundé was er al niet bij toen Sevilla een reis naar Zuid-Korea ondernam en zal ook ontbreken wanneer de Andalusische ploeg op het vliegtuig naar Lagos stapt. Daar zal een trainingskamp worden belegd met 31 spelers. De verdediger is in afwachting van zijn transfer en wordt door de club voorlopig buiten de groep gelaten. De Fransman volgt een individueel trainingsprogramma. Het akkoord met Barcelona maakt vermoedelijk ook een einde aan de vermeende interesse in Iñigo Martínez, wiens naam in verband werd gebracht met Barça.

Raphinha

Het is niet voor het eerst dat de Catalanen Chelsea lijken af te troeven. Vorige week leek het erop dat Raphinha van Leeds United naar het westen van Londen zou verhuizen. De Braziliaanse vleugelspeler wachtte echter op het verlossende telefoontje uit Catalonië en heeft inmiddels zijn debuut gemaakt en gescoord in de met 6-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Inter Miami. Mocht de deal met Koundé snel beklonken worden dan zal ook hij zich melden in de Verenigde Staten. Barcelona neemt het nog op tegen Real Madrid, Juventus, New York Red Bulls en het Mexicaanse Pumas UNAM.