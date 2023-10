Blessurespook waart niet alleen bij Oranje rond: ook Frankrijk geteisterd

Maandag, 9 oktober 2023 om 14:07 • Tom Rofekamp

Ook Oranje-opponent Frankrijk wordt geteisterd door het blessurespook. Na William Saliba hebben ook Dayot Upamecano en Jules Koundé zich moeten afmelden voor komende interlandperiode. Het drietal zal dus vrijdag niet in actie kunnen komen tegen Nederland. Daarmee ontbreken er in ieder geval twee onbetwiste basisspelers bij les Bleus.

Dat Saliba zou ontbreken werd zondag al bekend. De Arsenal-verdediger liep een teenblessure op tegen Manchester City (1-0 winst) en werd vervangen in de Franse selectie door Jean-Clair Todibo (OGC Nice).

Saliba is echter geen vaste basisspeler, waar Upamecano en Koundé dat wél zijn. Eerstgenoemde start eigenlijk altijd als rechter centrale verdediger, terwijl Koundé de vaste rechtsback is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Upamecano meldde zich af met hamstringklachten, Koundé heeft zijn knie verrekt. Het duo wordt vervangen door Chelsea-spelers Axel Disasi en Malo Gusto.

Gusto speelde nog geen enkele interland, terwijl Disasi er vier verzamelde. Naar verwachting verhuist Benjamin Pavard tegen Nederland naar rechts, waardoor Ibrahima Konaté en Disasi het moeten uitvechten rechts in het centrum. De broertjes Lucas en Théo Hernandez vormen normaliter de linkerhelft van de defensie.

Schrale troost

De blessures zullen een schrale troost zijn voor Ronald Koeman, die zelf ook met talloze afmeldingen kampt. Zo ontbreken sterspelers Frenkie de Jong en Memphis Depay en moeten ook Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Justin Bijlow, Mark Flekken, Steven Berghuis en Noa Lang verstek laten gaan. De afmelding van Berghuis was de meest recente: hij werd in de selectie vervangen door Ian Maatsen.

Ook werd maandag bekend dat Teun Koopmeiners nog een twijfelgeval is voor vrijdag. De Atalanta-middenvelder kwam niet okselfris uit het duel met Lazio, waar hij als invaller binnen de lijnen kwam. Koopmeiners meldt zich maandag wel in Zeist, waar onderzoek zal uitwijzen of hij in actie kan komen tegen de Fransen.

Nederland - Frankrijk wordt vrijdag afgewerkt in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. De ploegen trappen om 20.45 uur Nederlandse tijd af. Bij winst nadert Oranje koploper Frankrijk tot op drie punten in Groep B. Griekenland heeft net als Oranje negen punten, maar heeft al wel een duel meer gespeeld.