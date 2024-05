Tottenham Hotspur bewijst status als favoriete tegenstander voor Chelsea

Chelsea mag blijven hopen op Europees voetbal. De ploeg van Mauricio Pochettino was donderdagavond op eigen veld met 2-0 te sterk voor Tottenham Hotspur, dat slechte zaken doet in de jacht op een Champions League-ticket. Chelsea heeft nog een achterstand van drie punten op nummer zes Manchester United.

Opvallend genoeg is Tottenham de meest favoriete tegenstander in de Premier League voor Chelsea. Er is geen enkele club waar men in West-Londen vaker van won of vaker tegen scoorde dan Tottenham. Die statistiek werd nog maar eens kracht bij gezet.

Chelsea kon door een waslijst aan afwezigen geen beroep doen op een groot gedeelte van de selectie. De piepjonge bank bestond om die reden uit een aantal spelers die nog nooit in actie kwam voor the Blues. Onder hen twee zeventienjarigen en twee achttienjarigen.

Aan de kant van the Spurs was er 'gewoon' een basisplaats voor Micky van de Ven. De Nederlander hield zich vrij moeiteloos staande op Stamford Bridge, maar kon niet voorkomen dat doelman Guglielmo Vicario tweemaal geklopt werd.

Na vier minuten spelen dacht Chelsea al op voorsprong te komen, toen Nicolas Jackson erdoor was en Van de Ven de bal nog net voor de doellijn wist weg te glijden. Halverwege de eerste helft mikte Noni Madueke net naast met een fraaie uithaal.

Het bleek voor Tottenham slechts uitstel, daar Chelsea niet veel later alsnog de leiding greep. Een afgemeten vrije trap van Conor Gallagher belandde op het hoofd bij Trevoh Chalobah, die beheerst de verre hoek vond buiten het bereik van Vicario: 1-0.

Chelsea was de betere ploeg in de eerste helft en liet bij vlagen goed voetbal zien. Tottenham schreeuwde in de eerste helft om een strafschop na een vermeende overtreding van Madueke op Emerson Royal, maar daar wilde scheidsrechter Robert Jones niet aan.

In de tweede helft kwam Spurs er een paar keer gevaarlijk uit, maar was het Djordje Petrovic die een goede reactie in huis had op een schot van Pedro Porro vanaf de zijkant. Even later kwam Emerson een teenlengte tekort na een fraaie aanval over meerdere schijven.

Ange Postecoglou bracht voor het laatste kwart onder meer James Maddison en Rodrigo Bentancur binnen de lijnen, maar zag Chelsea de marge verdubbelen. Nadat Cole Palmer een vrije trap tot zijn eigen verdriet via de onderkant van de lat uiteen zag spatten, kopte Jackson raak uit de rebound: 2-0.

Met de spanning in de wedstrijd was het vanaf dat moment wel gedaan. Pochettino greep het moment aan om Josh Acheampong en Jimi Tauriainen hun debuut te gunnen. De twee zagen het lange wachten daarmee beloond worden.