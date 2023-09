Zeer matig Barcelona wint met meer geluk dan wijsheid in Pamplona

Zondag, 3 september 2023 om 22:58 • Jonathan van Haaster

Barcelona is zondagavond goed weggekomen op bezoek bij Osasuna. De ploeg van trainer Xavi speelde een zeer matige wedstrijd in Pamplona, al leidde het bij rust wel met 0-1 dankzij een rake kopbal van Jules Koundé. Ook na rust overtuigden de Catalanen niet en de 1-1 van Chimy Ávila, de broer van Ajacied Gastón, was dan ook verdiend te noemen. Barcelona kreeg in de slotfase echter een strafschop na een overtreding op Robert Lewandowski, die het buitenkansje zelf benutte en de eindstand bepaalde op 1-2. Dankzij de zege staat Barcelona nu derde, op twee punten van het nog foutloze Real Madrid.

Aan de kant van Barcelona stond Frenkie de Jong op het middenveld met Oriol Romeu en Ilkay Gündogan. De aanval bestond uit Lamine Yamal, Lewandowski en Gavi. Xavi kon geen beroep doen op de geblesseerde Ronald Araújo, waardoor het hart van de defensie bestond uit Andreas Christensen en Jules Koundé. Doelman Marc-André Ter Stegen zag Sergi Roberto (rechts) en Alejandro Balde (links) de backposities invullen. Deadline Day-aanwinsten João Cancelo en João Félix begonnen op de bank, net als onder meer Raphinha.

Barcelona was al binnen een minuut spelen dicht bij de 0-1. De Jong schepte de bal bij Gündogan, die de bal niet goed raakte. Uit de rebound kreeg De Jong zelf een schietkans, maar de Nederlander zag zijn inzet tegen de paal belanden. Barcelona domineerde als verwacht in de eerste helft. Osasuna stond echter goed gepositioneerd, waardoor de Catalanen geduld moesten hebben. Barcelona deed weinig met het balbezit en keek zelfs bijna tegen een achterstand aan. José Manuel Arnáiz probeerde het in de korte hoek, waar Ter Stegen op tijd bij was. De Duitser moest opnieuw aan de bak bij een poging van Aimar Oroz. De nummer 10 van Osasuna schoot niet genoeg naar de hoek, waardoor Ter Stegen redding kon brengen. 0-0 leek de ruststand te worden, maar in blessuretijd kwam Barcelona tegen de verhouding in op voorsprong. Koundé kopte fraai binnen uit een hoekschop: 0-1.

Na de onderbreking had Barcelona de bal, al was het gevaar van de thuisploeg nooit echt ver weg. Barcelona deed net als voor rust weinig in balbezit, waardoor Xavi na een uur wat vers bloed in het veld bracht. Cancelo maakte zijn debuut, terwijl ook Ferran Torres het veld betrad. Dat ging ten koste van respectievelijk Sergi Roberto en Yamal. Het spel werd er ook met de twee verse krachten niet beter op en Barcelona leek te teren op zijn voorsprong. Ávila zorgde een kwartier voor tijd echter voor de fraaie gelijkmaker. De Argentijn deed ontdeed zich simpel van de Catalaanse verdediging en liet Ter Stegen kansloos met een schot dat via de binnenkant van de paal binnensloeg: 1-1.

Toch zou Barcelona nog aan het langste eind trekken. De Jong had een heerlijke pass in huis op Lewandowski, die in de zestien werd neergehaald door Alejandro Catena. De arbiter wees naar de stip en gaf Catena na het zien van de beelden rood. De strafschop werd benut door Lewandowski: 1-2. Barcelona kwam in de slotfase nog goed weg, toen debutant Iñigo Martínez een overtreding leek te begaan op Ante Budimir. De arbiter wuifde het echter weg, waardoor de 1-2 tussenstand ook de eindstand bleek.

