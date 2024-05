Gigantische fout Karsdorp kost AS Roma zeer duur tegendoelpunt tegen Leverkusen

Rick Karsdorp is donderdagavond lelijk in de fout gegaan tijdens het Europa League-duel tussen AS Roma en Bayer Leverkusen. De Nederlander wilde doelman Mile Svilar aanspelen, maar deed dat veel te zacht en zag hoe Florian Wirtz simpel de 0-1 kon binnentikken. Een inschattingsfout van Karsdorp leidde eerder ook al bijna tot de 0-1, maar toen bleek zijn fout niet fataal. Roma heeft nog een helft om de achterstand in de heenwedstrijd van de halve finale recht te trekken.

Een matige inschattingsfout van Karsdorp leidde de eerste mogelijkheid van Leverkusen in. Yacine Adli won het duel van de Nederlander, die gezien was en Adli richting Svilar zag trekken. De Belgisch-Servische doelman hoefde uiteindelijk niet in actie te komen, daar Gianluca Mancini zich voor de poging van de Marokkaan gooide. Roma kon in aanvallend opzicht weinig bewerkstelligen, buiten een schotje van Dybala om.

Het spelde speelde zich met name op het middenveld af, waar Leverkusen het balbezit genoot en Roma loerde op de counter. Het leverde een mogelijkheid op voor Stephan El Shaarawy, al bleek de Italiaans international buitenspel te hebben gestaan en was de opwinding achteraf niet nodig. De grootste kans van de wedstrijd volgde vlak daarna. Leandro Paredes gaf scherp voor op Romelu Lukaku, die zijn kopbal op de lat uiteen zag spatten.

Leverkusen nam het initiatief in handen en kwam vlak voor rust bijna op 0-1 via Jeremie Frimpong, die Svilar verschalkte maar het zijnet trof. Even later was het uit het niets alsnog raak voor die Werkself. Karsdorp speelde veel te kort terug op Svilar, waardoor Alejandro Grimaldo Wirtz een niet te missen kans kon aanbieden: 0-1.

Rick Karsdorp, best right back in world? pic.twitter.com/1s17H3UVw3 — ???????? ?? (@xMarkness__) May 2, 2024

Wirtz stuitte vlak daarna op Svilar, terwijl Roma ook ontsnapte toen Frimpong nog geen halve meter naast schoot en Robert Andrich ook zijn meerdere moest erkennen in Svilar. Roma liet zich op veel vlakken aftroeven, al zorgde het via een schot van Lorenzo Pellegrini wel voor wat gevaar. Toch was het opnieuw Leverkusen dat had moeten scoren, ware het niet dat Frimpong zijn schot voor de doellijn weggehaald zag worden door El Shaarawy.

