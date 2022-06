‘Antony vindt vraagprijs Ajax te hoog; werkweigering niet uitgesloten'

Maandag, 27 juni 2022 om 20:30 • Laatste update: 20:30

Antony is ontevreden met de vraagprijs die Ajax hanteert inzake een eventuele transfer van de aanvaller. De Amsterdamse club vraagt liefst tachtig miljoen euro. De Telegraaf schrijft dat er vanuit Brazilië geluiden klinken dat Antony deze vraagprijs 'buitenproportioneel' vindt. Ajax kan zich hard opstellen in de onderhandelingen, daar Antony nog een contract heeft tot medio 2025.

De Telegraaf sluit niet uit dat Antony - net als Davinson Sanchez in het verleden - overgaat tot werkweigering om zijn gewilde overstap te realiseren. Hoofdtrainer Alfred Schreuder zei recent nog tegen ESPN dat hij de buitenspeler ‘echt wil behouden’. “Ik wil graag met hem werken, dat weet hij en dat weet de club ook.” Onder meer voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag aast op een hereniging met de artistieke dribbelaar bij Manchester United.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano liet onlangs weten dat de zaakwaarnemers van Antony Ajax hebben gevraagd te luisteren naar aanbiedingen. Gezien het langdurige contract waar Ajax zijn speler op kan wijzen en door de opvallende prestaties van Antony in de afgelopen seizoenen hoopt de landskampioen om de transfersommen van Frenkie de Jong (86 miljoen) en Matthijs de Ligt (85,5 miljoen) te benaderen.

Ajax manager Alfred Schreuder tells @ESPNnl on Man Utd target Antony: “We want to keep Antony at Ajax. I want to work with him, and the club knows this”. ?? #Ajax Antony’s agents have asked Ajax to listen to the proposals this summer - but price tag will remain very high. pic.twitter.com/RrjdVz42Ku