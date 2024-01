Zaakwaarnemer Antony spreekt duidelijke taal over toekomst bij Man United

Het lijkt er niet op dat Antony op korte termijn gaat vertrekken bij Manchester United. Zaakwaarnemer Junior Pedroso heeft nog geen enkel signaal van de club ontvangen dat de Braziliaan op de transferlijst staat, zoals The Evening Standard eerder deze week schreef. Wel geeft Pedroso toe dat de prestaties van zijn cliënt momenteel ondermaats zijn. "Hij begrijpt dit heel goed", vertelt Pedroso aan United In Focus, clubwatcher van the Red Devils.

Het huwelijk tussen Antony en United mag nog geen succes heten. Na een doelpunt bij zijn debuut tegen Arsenal volgde een wisselend seizoen, en deze jaargang schreef de aanvaller zelfs nog geen enkel(e) doelpunt of assist op zijn naam.

De geluiden over een vertrek beginnen daarom steeds harder te klinken. The Evening Standard beweerde dinsdag dat United Antony voor ongeveer de helft van zijn aankoopbedrag – een slordige 100 miljoen euro, betaald aan Ajax – in Saudi-Arabië probeert te slijten.

Fabrizio Romano ontkende het gerucht al snel, wat kracht wordt bijgezet door Pedroso's statement. "Manchester United heeft tot dusver nog geen enkele intentie voor een verkoop gecommuniceerd, noch in januari, noch komende zomer", aldus de zaakwaarnemer.

Pedroso erkent wel dat zijn cliënt meer moet leveren dan hij doet. Daar zou Antony zijn levensstijl drastisch voor aangepast hebben.

"Hij heeft zijn huis speciaal ingericht om zijn spieren sneller en beter te kunnen laten herstellen", somt Pedroso op. "De Premier League vraagt fysiek heel veel van je, en daar kwam hij vorig jaar pas voor het eerst mee in aanraking. Ook heeft hij zijn dieet verbeterd, gebaseerd op voorschriften van een voedingsdeskundige. Hij eet beter en hij slaapt beter en vroeger."

Antony hoopt zondag zijn productiedroogte te doorbreken, wanneer United het in FA Cup-verband opneemt tegen Newport County. Zijn laatste doelpunt voor d club dateert van april vorig jaar, toen Antony de score opende in het Premier League-duel met Nottingham Forrest (0-2).

