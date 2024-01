Antony maakt eerste in 9 (!) maanden en ziet Man Utd aan enorme blamage ontkomen

Manchester United is zondag door het oog van de naald gekropen in de vierde ronde van de FA Cup. De ploeg van Erik ten Hag zag vierdedivisionist Newport County een 0-2 achterstand goedmaken, waarna toch nog gewonnen werd: 2-4. Maker van de derde was Antony, die eindelijk zijn eerste van het seizoen aantekende. Daarmee doorbrak de Braziliaan een doelpuntendroogte van liefst negen maanden.

Het is al tijden heet onder Ten Hags voeten en zondag leek het uitgelezen moment om wat vertrouwen te tanken. De Haaksberger kon vrijwel met zijn sterkste elf beginnen, al ontbraken André Onana en Marcus Rashford vanwege respectievelijk de Afrika Cup en ziekte.

Door de afwezigheid van Rashford was er weer plek voor Antony in de basis. De zo bekritiseerde ex-Ajacied begon als rechtervleugelaanvaller, terzijde spits Rasmus Højlund en linksbuiten Alejandro Garnacho.

Antony ligt zo onder vuur vanwege zijn haperende output. De Braziliaan produceerde voor zondag nog geen enkel(e) doelpunt of assist in 22 wedstrijden over alle competities.

Tegen Newport was het eindelijk weer eens raak: na zes minuten bediende Antony Bruno Fernandes op maat, die op de rand van het zestienmetergebied hard en laag achter doelman Nicholas Townsend schoot.

Het was Antony's eerste assist dit seizoen, en ook zijn ploeggenoot beleefde even later 'een eerste keer'. Kobbie Mainoo, die zich meer en meer aandient als dé revelatie van dit seizoen, plaatste een pass van Diogo Dalot vakkundig in de hoek buiten bereik van Townsend.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor United, tot Newport vanuit het niets de 1-2 maakte. Bryn Morris probeerde het op de bonnefooi van afstand en zag zijn schot tot zijn blijdschap achter Onana's vervanger Altay Bayindir zeilen: 1-2.

Toch gingen the Red Devils met een voorsprong de rust in, maar raakten die gauw na de hervatting kwijt. Newport-spits Will Evans verlengde een voorzet van Adam Lewis als een duveltje uit een doosje en liet Rodney Parade werkelijk waar ontploffen.

Het 'sacked in the morning' galmde al van de tribunes, maar de mannen van Ten Hag wisten

het alsnog in hun voordeel om te draaien. Eerst maakte Antony uit een rebound zijn eerste doelpunt sinds april 2023, voordat Højlund in extremis nog de 2-4 binnenfrommelde voor de statistieken.

