'Manchester United betaalde tientallen miljoenen euro's te veel voor Antony'

Manchester United heeft volgens onderzoek van The Athletic veel te veel geld betaald voor Antony. Ajax ontving medio 2022 95 miljoen euro voor de Braziliaanse vleugelaanvaller, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 100 miljoen euro. Dat bedrag had echter veel lager kunnen liggen, zo klinkt het vanuit Engeland.

The Athletic zoomt in op het verval van Manchester United in de afgelopen jaren, nu Sir Jim Ratcliffe voor 25 procent eigenaar van Manchester United is geworden en naar verluidt 1,49 miljard euro in de club heeft gestopt. Er was klaarblijkelijk voldoende geld om mee te doen om de prijzen, maar er werd volgens het onderzoek op een verkeerde manier geïnvesteerd.

Zo werd toenmalig manager Ole Gunnar Solskjaer door scouts op de hoogte gebracht van de stormachtige ontwikkeling van Antony bij Ajax. De scoutingsafdeling van Manchester United voegde daaraan toe dat de buitenspeler vanwege diens kwaliteiten op circa 28 miljoen euro werd geschat.

Solskjaer haalde Antony echter nooit naar Old Trafford, daar de Noor in november 2021 werd ontslagen. De interesse in de voormalig Ajacied werd pas weer actueel toen Erik ten Hag in de zomer van 2022 aantrad als nieuwe manager. Het duurde echter wel even voordat Antony officieel kon worden gepresenteerd.

Ajax, met toen nog Edwin van der Sar als algemeen directeur, wilde het onderste uit de kan halen tijdens de onderhandelingen. Manchester United ging uiteindelijk akkoord met een transferbedrag van 95 miljoen euro voor Antony, met daarbij een bonusbedrag van 5 miljoen euro.

Antony tekende uiteindelijk een vijfjarig contract bij Manchester United, met de optie op nog een jaar extra bij the Red Devils. De Braziliaan kende een redelijk goede start in Engeland en scoorde kort na zijn entree in de met 3-1 gewonnen topper tegen Arsenal. Hij sloot zijn eerste seizoen in de Premier League af met vier treffers.

Ruim een jaar later hangt de vlag er heel anders bij. De op een na duurste aankoop in de clubhistorie was dit seizoen bijvoorbeeld nog geen enkele keer betrokken bij een goal van Manchester United. Daarnaast zijn veel supporters en analisten steeds vaker zeer ontevreden over het vertoonde spel van Antony. Volgens Transfermarkt is zijn waarde gedaald naar 35 miljoen euro.

