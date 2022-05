‘Drie Premier League-clubs tonen concrete belangstelling voor Antony’

Dinsdag, 17 mei 2022 om 20:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:59

Het wordt een hels karwei voor Ajax om Antony binnenboord te houden. De Braziliaan kan rekenen op concrete belangstelling van Manchester United, Liverpool en Newcastle United, beweert UOL Esporte. De interesse van United valt eenvoudig te verklaren, daar Antony op Old Trafford herenigd kan worden met Erik ten Hag. Van de drie clubs zou de interesse van Newcastle het minst concreet zijn. Antony heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2025, waardoor geïnteresseerde clubs zeer vermoedelijk flink in de buidel moeten tasten.

Volgens bovengenoemd Braziliaans medium genieten United en Liverpool Antony's voorkeur. The Mancunians hebben het voordeel dat Ten Hag vanaf komend seizoen de verantwoordelijkheid heeft. Ten Hag werkte de voorbije twee seizoenen samen met Antony bij Ajax. De interesse van Liverpool is al langer gaande, zo klinkt het. Vermoedelijk stond de buitenspeler al op het lijstje bij Jürgen Klopp toen hij nog bij São Paulo speelde. Met name in 2019 wenste Klopp Antony graag naar Anfield te halen. De aanvaller was toen in 45 officiële wedstrijden goed voor 6 doelpunten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks de interesse van United, Liverpool en Newcastle zijn er nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen. De kans dat Antony bij Ajax blijft lijkt echter klein. De flankspeler kon de voorbije maanden rekenen op belangstelling van verschillende topclubs, waaronder Barcelona. Ajax lijkt de zoektocht naar een vervanger al in gang te hebben gezet en zou naast Steven Bergwijn ook geïnteresseerd zijn in Paulinho (Bayer Leverkusen). Verwacht wordt dat Antony tussen de vijftig en zestig miljoen euro moet opleveren. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf vroeg zich vorige week hardop af of Ajax er goed aan zou doen om de Braziliaan nu te verkopen.

"Voor Antony is echt verbazingwekkend veel belangstelling", zei Verweij in de podcast Kick-Off. "Paris Saint-Germain schijnt ook interesse te hebben, maar er zijn wel meer clubs die hem willen hebben. Wat dat betreft zit Ajax in een hele luxe positie. Je moet nu wel de beslissing nemen: verkopen we hem voor zestig miljoen of meer, of wachten we op het WK? Brazilië heeft geweldige papieren om wereldkampioen te worden. Dan is hij misschien wel honderd miljoen waard. Maar ik denk dat ze nu het geld willen hebben." Antony staat er goed op bij Tite. De voorbije interlandperiodes kon hij steevast rekenen op een uitnodiging van de vertrekkend bondscoach van de Braziliaanse ploeg.

Ook São Paulo volgt de verrichtingen rond Antony met bovengemiddelde interesse. De Braziliaanse club bedong bij de verkoop aan Ajax een aanzienlijke doorverkooppercentage van twintig procent. Ajax betaalde São Paulo 15,75 miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen kon oplopen tot maximaal 21,75 miljoen. De doorverkooppercentage wordt berekend over het verschil tussen het aankoopbedrag en het verkoopbedrag. Antony staat al enige tijd aan de kant bij Ajax. De linkspoot keerde eind maart geblesseerd terug van interlandverplichtingen en miste om die reden onder meer de bekerfinale tegen PSV en de strijd om het kampioenschap.