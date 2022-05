KNVB duidelijk over penalty Feyenoord: ‘VAR had moeten ingrijpen’

Maandag, 9 mei 2022 om 17:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:32

De KNVB is van mening dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük tijdens Feyenoord - PSV (2-2) geen strafschop had moeten geven aan de Rotterdammers en dat Pol van Boekel als VAR van dienst vervolgens had moeten ingrijpen. Dit leert navraag van De Telegraaf en De Volkskrant bij de voetbalbond. Door de benutte strafschop van Cyriel Dessers liep PSV tegen kostbaar puntverlies in de titelstrijd met Ajax aan.

“Ook wij zijn van mening dat het geen penalty had moeten zijn en dat de VAR had moeten ingrijpen”, vertelt een woordvoerder van de KNVB. De voetbalbond, dat de situatie maandag heeft geëvalueerd, geeft alleen geen uitleg waarom Gözübüyük niet door Van Boekel naar de zijlijn werd geroepen om het moment nogmaals terug te kijken. Mauro Júnior kreeg de bal van dichtbij uiterst ongelukkig op de elleboog geschoten door Jens Toornstra, waarna Gözübüyük onverbiddelijk naar de stip wees.

Strafschop tijdens Feyenoord - PSV is geëvalueerd bij KNVB. Uitkomst, volgens een woordvoerder: 'Gözübüyük had geen strafschop moeten geven. De VAR had daarna moeten ingrijpen.' #feypsv — Willem Vissers (@vkwillemvissers) May 9, 2022

Door het gelijkspel tegen Feyenoord bleef de achterstand op Ajax op de Eredivise vier punten. De Amsterdammers kunnen zich woensdagavond in het thuisduel met SC Heerenveen verzekeren van het kampioenschap. Roger Schmidt verscheen zondagavond begrijpelijkerwijs furieus voor de camera van ESPN. De trainer van PSV neemt het Gözübüyük zéér kwalijk dat de scheidsrechter na het geven van de beslissende penalty tegen Feyenoord niet zelf de beelden ging bekijken. "Het was een hele goede voetbalwedstrijd, aan het eind beslist door de scheidsrechter", aldus de coach.

Schmidt bevestigde vervolgens dat hij niet meer met Gözübüyük sprak. "Nee, het was niet mogelijk om contact te krijgen met de scheidsrechter. Het is ook niet nodig. Er zijn nu zes officials betrokken bij het leiden van een wedstrijd en ze zijn niet in staat om in minuut 94 in een bepalende wedstrijd de juiste beslissing te nemen. Dat is ongelooflijk voor mij.” Ook Mario Götze liet zijn frustatie na afloop de vrije loop. ??"Ik heb de beelden wel bekeken", zei Götze na een diepe zucht. "Ik kan het niet begrijpen dat hij hier een penalty voor geeft. Ik kan het gewoon níet begrijpen." Net als zijn trainer Roger Schmidt was Götze boos dat de arbiter niet zelf ging kijken. "Daar neemt hij niet eens de moeite voor. Als hij was gaan kijken, zou hij zelf ook hebben gezien dat het nooit een penalty kon zijn."