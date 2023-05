De man die een WK-finale besliste, maar daarna nooit meer dezelfde speler was

Donderdag, 25 mei 2023 om 14:45 • Wessel Antes • Laatste update: 15:25

De pas dertigjarige Mario Götze kan nu al terugkijken op een bijzondere carrière. De middenvelder van Eintracht Frankfurt brak door als grote belofte en kroonde zich al op 22-jarige leeftijd tot Duitse volksheld door als invaller het winnende doelpunt te maken in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië (1-0 winst). Toch kent de spelersloopbaan van de rechtspoot ook diepe dalen. Dit is het verhaal van Götze, de fenomenale technicus die tussen 2020 en 2022 ‘plotseling’ bij PSV in Eindhoven te bewonderen was.