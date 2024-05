Antony zet enorme tattoo van zichzelf uit zijn periode bij Ajax op zijn rug

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Antony, die een enorme tatoeage van zichzelf uit zijn Ajax-tijd op zijn rug heeft laten zetten.

De vleugelaanvaller maakt bij Manchester United een seizoen door om snel te vergeten. Dat Antony deze jaargang in de Premier League slechts een keer wist te scoren, vat aardig samen hoe weinig de vleugelaanvaller in de afgelopen periode heeft bijgedragen aan the Red Devils.

De flamboyante Braziliaan had een behoorlijk teleurstellend debuutseizoen nadat hij voor 95 miljoen euro overkwam van Ajax en het tweede jaar op Old Trafford is nauwelijks beter te noemen. Om nog maar te zwijgen over de negatieve krantenkoppen die Antony buiten het veld heeft gecreëerd. Van schadelijke beschuldigingen van drie vrouwen over huiselijk geweld tot onsportief gedrag tijdens de strafschoppenserie tegen Coventry City in de halve finale van de FA Cup.

De tijden dat Antony geregeld uitblonk in het shirt van Ajax liggen inmiddels alweer geruime tijd achter hem. Toch kijkt de vleugelaanvaller nog altijd met een goed gevoel terug op deze periode. Op zijn Instagram-account deelt Antony de kersverse tattoo die hij op zijn rug heeft laten zetten. Hij heeft gekozen voor het juichmoment na zijn winnende treffer in De Klassieker tegen Feyenoord in maart 2022. Antony kroonde zich destijds tot matchwinner door in de 86ste minuut de 3-2 tegen de touwen te schieten.

Op social media wordt wisselend gereageerd op de nieuwe tattoo van Antony. "Nog ruimte genoeg om alle goals van dit seizoen erbij te zetten!", grapt iemand op X, terwijl een ander schrijft dat jezelf op je rug tatoeëren 'wel bijzonder is'. Antony is echter zeker niet de eerste profvoetballer die het doet. Zo ging onder meer Bayern München-aanvaller Leroy Sané hem voor.

