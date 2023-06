RB Leipzig wint DFB-Pokal voor tweede jaar op rij na geluksdoelpunt Nkunku

Zaterdag, 3 juni 2023 om 21:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:00

RB Leipzig heeft voor het tweede seizoen op rij de DFB-Pokal weten te veroveren. Die Roten Bullen speelden geen al te overtuigende finale tegen Eintracht Frankfurt, maar wonnen wel dankzij een gelukstreffer van Christopher Nkunku en een late goal van Dominik Szoboszlai: 2-0. Nkunku zag zijn schot onderweg door twee Frankfurt-spelers precies genoeg van richting worden veranderd. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat Leipzig het Duitse bekertoernooi wint.

Aan de kant van Leipzig bekleedden Nkunku en Timo Werner de spitsposities. Zij werden op de vleugels geassisteerd door Dani Olmo en Szoboszlai. Bij afwezigheid van de zwaar geblesseerde Péter Gulácsi was Janis Blaswich de doelman van Leipzig. Het betekende voor de voormalig Heraclied alweer zijn 37ste wedstrijd van het seizoen. Aan de kant van Frankfurt waren er twee ex-PSV'ers terug te vinden op het opstellingsformulier. In de 3-4-2-1-opstelling van trainer Oliver Glasner was Philipp Max de linkermiddenvelder. Hij zag Mario Götze voor zich staan. Samen met de andere aanvallende middenvelder, Daichi Kamada, moest hij voor de aanvoer richting spits Randal Kolo Muani zorgen.

In de eerste helft keken beide ploegen vooral de kat uit de boom. Toch kreeg Leipzig twee goede kansen. Allereerst bereikte Szoboszlai Werner aan de linkerkant, waarna het schot van laatstgenoemde te onschuldig bleek. Beide ploegen dachten bij tijd en wijlen aan aanvallen, maar grote kansen werden er niet echt gecreëerd. Zo ontbrak het bij de pogingen van Frankfurters Tuta en Kolo Muani aan het nodige geluk bij de afronding, terwijl het schot van Olmo gekraakt werd. Vlak voor rust kreeg Leipzig alsnog de kans om de score te openen. Konrad Laimer bracht de bal bij Nkunku, die zijn schot in de zestien rakelings langs de verkeerde kant van de paal deed belanden.

In het eerste kwartier na rust kwam Frankfurt goed voor de dag. Allereerst leek Max hard op weg naar een kans. Hij sprintte richting de achterlijn en trok op tijd terug, maar zag dat zijn pass nog net onderschept kon worden. Ogenblikken later stuurde Götze Kolo Muani op karakteristieke wijze diep. De begeerde Franse spits maakte de verkeerde keuze en leverde in volledige vrijheid simpel in. Götze besloot het even later zelf te proberen. De technicus kreeg de bal goed voor zijn voeten en haalde uit richting Blaswich, die attent reageerde.

Leipzig viel tegen, maar kwam twintig minuten voor tijd alsnog op voorsprong. Nkunku haalde uit en raakte de benen van Buta én Evan Ndicka, waardoor Kevin Trapp kansloos was: 1-0. Frankfurt was het na die treffer kwijt en kwam goed weg toen invaller Yussuf Poulsen maar net over kopte. Vijf minuten voor tijd maakte Szoboszlai een einde aan alle twijfels. De Hongaar werd in de zestien over het hoofd gezien en vond de verre hoek feilloos: 2-0. In de slotfase bleek Frankfurt niet meer bij machte om een miraculeuze ontsnapping te bewerkstelligen.